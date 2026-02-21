Želi biti žena s najviše tetovaža na svijetu: "Potrošila sam 205 tisuća eura..."

Za neke ljude tetovaže nisu samo ukras ili modni izraz - one su gotovo poput opsesije. Takvi entuzijasti ne zadovoljavaju se jednom ili dvije tetovaže: njihova želja je prekriti cijelo tijelo, pretvarajući kožu u osobnu galeriju. Ta fascinacija tetovažama često je spoj umjetničkog izraza, identiteta i užitka u transformaciji tijela, što ih tjera da neprestano traže nove motive i prilike za tetoviranje, piše Večernji.

Amber Luke (30) postavila si je cilj da postane jedna od žena s najviše tetovaža na svijetu. Trenutačno joj je 98 posto tijela prekriveno s više od 600 različitih dizajna. Luke, koja se može pohvaliti s 19 tisuća pratitelja na Instagramu, otvoreno je govorila o svojim problemima sa slikom tijela u prošlosti i zašto je odlučila učiniti svoje tijelo tako šarenim. Bila je iskrena i o svojim problemima s mentalnim zdravljem te o tome zašto se prije nekoliko godina našla na sudu. Luke je u prošlosti bila vrlo iskrena o svom putu prema prihvaćanju sebe.

Ranije razgovarajući s Alexom Milovanovom na Instagramu, 30-godišnjakinja je priznala vrtoglavu cijenu koju ju je transformacija koštala, rekavši da su je njezine modifikacije koštale čak 177 tisuća funti (oko 205 tisuća eura). "Imala sam 16 godina kada sam napravila svoju prvu tetovažu", priznala je Luke. Osim što ima uobičajene tetovaže, podvrgnula se i tjelesnim modifikacijama, uključujući tetoviranje očiju, implantate u obliku rogova na čelu te razdvajanje jezika. Rekla je da je tetoviranje očiju bilo najbolnije iskustvo koje je ikada doživjela, piše Mirror.

Postupak je bio toliko kompliciran da je oslijepila na tri tjedna. Iako neki mogu smatrati da su njezine odluke ekstremne, podijelila je oštre riječi za svoje kritičare. "Nekih dana sam mentalno jača od drugih, ali općenito mislim da morate zapamtiti da svatko ima svoje ideje o tome što je lijepo. Najvažnija informacija koju bih izvukla iz cijelog iskustva je da to učinite za sebe. Ako osjećate da živite prema društvenim standardima postavljanja trendova, radite to krivo", rekla je Luke.

Luke je 2024. godine priznala da je ponovno promijenila svoj izgled ugradivši implantate u obliku rogova. Tada je na mreži podijelila niz fotografija iz blizine svojih novih dodataka na glavi. Dva dijela njezina čela su znatno izdignuta da bi se formirali rogovi iznad očiju. Mnogi njezini obožavatelji na internetu vole pratiti njezino putovanje i vidjeti što će sljedeće učiniti. U prošlosti je objasnila tužne razloge svoje preobrazbe, priznajući da njezin put do samoprihvaćanja nije bio lak.

"Bila sam djevojka koja se osjećala izgubljeno i odvojeno od sebe same. Mogla sam birati: biti nesretna i nesvjesna svojih vlastitih želja i potreba u životu, projicirajući mržnju na druge, jer je unutarnja bol bila previše suočavajuća da bi se podnijela. Ili biti žena koja kontrolira svoj mozak i emocije te prihvaća karizmatične osobine. Ja sam osoba koja preuzima odgovornost i obveze. Ja sam Amber Luke. Ili ćete to voljeti ili mrziti", rekla je 30-godišnjakinja.

Iako je zadovoljna svojim izborima, ima nekoliko strogih savjeta za sve koji žele tetovirati. Luke je rekla da ljudi nikada ne bi trebali ići na tetoviranje bez prethodnog istraživanja jer biste kasnije mogli požaliti zbog brze odluke. Privremena sljepoća nije jedina prepreka koju je Amber morala prevladati. Prije četiri godine uspjela je izbjeći zatvorsku kaznu nakon što se izjasnila krivom za kaznena djela trgovine drogom. Dobila je glavnu kaznu od tri godine s trenutačnim uvjetnim otpustom da bi mogla potražiti liječenje zbog problema s mentalnim zdravljem s kojima se, kako tvrdi, borila tijekom cijelog odraslog života.

Od tada, Luke je nastavila online dokumentirati svoje putovanje. Otvoreno je govorila o svom mentalnom zdravlju i borbi s ovisnošću, slaveći napredak koji je postigla posljednjih godina. Također je podijelila kako joj je tetoviranje pomoglo da se osjeća ugodnije u vlastitoj koži. "Nazivati me ovisnicom - to nisu bile moje najbolje godine. Ali pogodite što, kreteni? Sada mi ne možete ništa", napisala je u jednoj objavi.