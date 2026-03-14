Zelenski: SAD zatražio odgodu novih pregovora o završetku rata

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su Sjedinjene Američke Države zatražile odgodu posljednje runde trostranih pregovora o okončanju rata između Ukrajine i Rusije.

Zelenski je to rekao nakon završetka posjeta Francuskoj, a njegove su izjave prenijeli ukrajinski mediji. Prema njegovim riječima, američka strana obavijestila je partnere da njihovi pregovarači trenutačno ne mogu napustiti Sjedinjene Države zbog sigurnosne situacije povezane sa zbivanjima na Bliskom istoku.

Istaknuo je da su Amerikanci spremni sudjelovati u razgovorima, ali samo ako bi se sastanak održao na američkom tlu.

„Amerikanci su rekli da su spremni za sastanak, ali isključivo u Americi jer im rat i sigurnosna situacija ne dopuštaju napuštanje Sjedinjenih Država“, prenijela je njegove riječi državna novinska agencija Ukrinform.

Rusija odbila sastanak u SAD-u

Zelenski je dodao da je ukrajinsko izaslanstvo bilo spremno sudjelovati u pregovorima u Miamiju ili Washingtonu. Međutim, Rusija je takav prijedlog odbila te predložila da se razgovori održe u Turskoj ili Švicarskoj.

Prema njegovim riječima, američka strana nije prihvatila te alternative.

Ukrajinski predsjednik naglasio je da je Kijev spreman za nastavak pregovora već sljedeći tjedan i da prihvaća različite moguće lokacije.

„Odmah smo rekli da smo spremni za sastanak sljedeći tjedan – u Americi, Švicarskoj, Turskoj, pa čak i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ako se ne boje“, rekao je Zelenski.

Dodao je da organizacija sljedećeg kruga pregovora u konačnici ovisi o američkoj strani.