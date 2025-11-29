Zelenika: "Hajduk nije imao šansu dok im nisam poklonio gol"

Hajduk je na Poljudu odigrao 1:1 protiv Varaždina u dvoboju 15. kola SuperSport HNL-a. Gosti su poveli pred kraj prvog poluvremena zahvaljujući sjajnom pogotku Tomislava Duvnjaka, koji je preciznim udarcem s distance pogodio za 0:1. Bijeli su odgovorili odmah nakon povratka iz svlačionice — Michele Šego poentirao je u uvodnim minutama nastavka i vratio utakmicu na početak.

Momčad Gonzala Garcije potom je krenula po potpuni preokret, a činilo se da bi u tome mogla uspjeti nakon što je Varaždin u 70. minuti ostao s igračem manje. Antonio Boršić zaradio je drugi žuti karton, no unatoč brojčanoj inferiornosti, sastav Nikole Šafarića uspio je zadržati bod.

Utakmicu je prokomentirao vratar Varaždina Oliver Zelenika, koji je skupio jubilarni nastup, ali i priznao ključnu pogrešku.

„Do trenutka kad sam praktički poklonio pogodak domaćinu, Hajduk nije stvorio ozbiljniju šansu. Crveni karton nas je dodatno poremetio i onemogućio planove koje smo imali za završnicu susreta. Naravno da se svakome dogodi greška, ali moja je nažalost promijenila tijek igre“, rekao je Zelenika.

Unatoč pogrešci, istaknuo je kako mu je današnja utakmica imala osobnu težinu.

„Ponosan sam što sam stigao do 200 utakmica u prvoligaškom društvu. Zahvaljujem svim klubovima koji su mi dali priliku i omogućili da dođem do ove brojke“, dodao je iskusni vratar.

Varaždin se tako kući vraća s vrijednim bodom, dok Hajduk ostaje kratkih rukava u pokušaju da pred domaćim navijačima upiše pobjedu.

