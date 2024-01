ZEKIĆ "Živjet ćemo za pobjedu, raditi cijeli tjedan i zasigurno izanalizirati Hajduk"

Osijek je na startu drugog dijela sezone pobijedio Rudeš 2:0.

Trener Osijeka bio je zadovoljan rezultatom, ali imao je i primjedbi na izvedbu svoje momčadi, piše HRT.

- Moram reći da sam se pribojavao jer su to utakmice u kojima se unaprijed upišu tri boda, a puno puta se pokazalo da to znaju biti zamke. Stvarno smo ušli jako dobro, bili smo rastrčani, protok lopte je bio odličan, rotacija bez lopte također dobra, reposjed još i bolji tako da sam u tom razdoblju igre vidio jako dobrih stvari. U drugom dijelu je bilo kudikamo slabije, više nismo bili agresivni, nismo se više nudili niti bili jaki na lopti, izostalo je i napadanje dubine tako da je Malenica tada bio najkoncentriraniji naš igrač na terenu. No, probat ćemo sve što je bilo dobro iskoristiti i ponoviti da u subotu s Hajdukom da budemo još bolji u svakom segmentu, izjavio je Zoran Zekić.

Oba pogotka Osijek je postigao u prvom poluvremenu. Prvi gol dao je Kristijan Lovrić u 14. minuti, dok je u 26. Ramon Mierez, uz pomoć gostujućeg igrača Matea Pavlovića, bio strijelac za 2-0.

- U ovakvim je utakmicama najvažnije što prije probiti obrambeni zid. Imali smo i 70 posto posjeda i puno udaraca, naravno da bi bilo bolje da smo još poneku šansu iskoristili i stvorili još veću prednost. Šteta bi bilo nakon onakvog prvog poluvremena prosuti ono što je bilo dobro jer nam to zaista nije potrebno.

Iduće subote na Opus Arenu stiže vodeći Hajduk.

- Naravno da želimo pobijediti. Živjet ćemo za to i raditi cijeli tjedan u tom cilju, koncentrirati još bolje i zasigurno izanalizirati Hajduk. Stadion će biti pun i dakako da naši navijači zaslužuju borbu do zadnjeg trena i ne samo borbu, nego i shvaćanje nogometa i određenih situacija i trenutaka na terenu. Na nama je da pokažemo kvalitetu, igramo kod kuće i nemamo nikakvog razloga razmišljati drugačije.