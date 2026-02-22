Zekić: "Padne malo jača kiša, Hajduk nema gdje trenirati"

Hajduk je na Poljudu svladao Rijeku 1:0 u susretu 23. kola SuperSport HNL-a. Jedini pogodak na utakmici postigao je Marko Livaja u 79. minuti, donijevši Splićanima vrijedna tri boda u borbi za vrh prvenstva.

Ovom pobjedom Hajduk je ostao na pet bodova zaostatka za vodećim Dinamom, dok je Rijeka zadržala treće mjesto na ljestvici, ali sada zaostaje čak 19 bodova za vrhom.

Utakmicu je u svom sukomentatorskom debiju na MAXSport televiziji analizirao Zoran Zekić.

– Na igračima Hajduka bio je velik pritisak. Momčad ima dosta problema i izostanaka, a poteškoće postoje i u trenažnom procesu. Jednostavno, kad padne malo jača kiša u Splitu, Hajduk nema gdje trenirati. Najvažnije je da su pobijedili. Ništa im ne bi značilo da su dobro odigrali, a da nisu osvojili bodove. Prvenstvo je maraton i imat će priliku pokazati bolje partije u sljedećim utakmicama – rekao je Zekić.

Riječane već u četvrtak na Rujevici očekuje uzvratna utakmica play-offa Konferencijske lige protiv ciparske Omonije.