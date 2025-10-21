Zdravko Omrčen podnio neopozivu ostavku na čelo Zajednice sportskih saveza Splitsko-dalmatinske županije

Zdravko Omrčen, poznati dalmatinski političar i dugogodišnji sportski djelatnik, donio je odluku o neopozivoj ostavci na mjesto predsjednika Zajednice sportskih saveza i udruga Splitsko-dalmatinske županije. Ostavka je potpisana 20. listopada 2025. godine i upućena Skupštini, Izvršnom i Nadzornom odboru Zajednice.

U kratkom priopćenju Omrčen je zahvalio na dosadašnjoj suradnji svim članovima tijela Zajednice.

Politički i sportski angažman

Omrčen je široj javnosti poznat kao dugogodišnji pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali i po angažmanu u lokalnoj politici. Sudjelovao je i u radu Hrvatske demokratske zajednice u Splitu, gdje se spominjao kao kandidat za čelne funkcije.

Nadalje, kao nositelj Nezavisne liste u splitskom naselju Kamen, isticao je komunalne probleme i potrebu boljeg tretmana tog dijela grada. Njegovo ime pojavljivalo se i u medijima kroz razne pravosudne postupke, među kojima i onaj zbog zlouporabe položaja.

Neopoziva odluka

Za sada nije poznato tko bi mogao naslijediti Omrčena, ali se očekuje da će Izvršni odbor i Skupština Zajednice uskoro krenuti u proceduru imenovanja novog vodstva.