Zdenko Babić i dan kada je Zadar ispisao povijest – 144 poena za vječnost

Na današnji dan prije 40 godina u legendarnim Jazinama košarkaš Zadra Zdenko Babić, postavio je rekord u broju postigutih koševa u jednoj službenoj košarkaškoj utakmici odigranoj pod okriljem FIBA-e. Facebook stranice KK Zadar i stranica Muzeja zadarske košarke podsjetile su na ovu predivnu večer na onom starom i opjevanom parketu Jazina.

A kako je došlo do ovog svjetskog rekorda koji i sada drže Zadrani i teško da će ga više ikada itko srušiti? Pet dana ranije Cibona je u Zagrebu igrala prvenstvenu utakmicu protiv ljubljanske "Smelt Olimpije", koja je stjecajem okolnosti u Dom sportova došla sa kadetskom ekipom. Pokojni Dražen Petrović, postavio je tada rekord sa 112 postigutih poena u jednoj službenoj košarkaškoj utakmici. Dakle, nakon pet dana, u Zadar je u utakmici tada europskog "Kupa Radivoja Korača" došao ciparski "Apoel", ekipa ne baš moćna, pa su dogovorili da se zbog smanjenja troškova obje utakmice igraju u Zadru. A Zadranina se baš rušio taj rekord Cibone, malo i da dokažu da je ipak Zadar glavni centar dalmatinske i hrvatske košarke.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dogovorili su se prije utakmice da kojem igraču krene šut u prvim minutama, na njega će se igrati do kraja utakmice. I kenulo je Zdenka Babića, krilo Zadrana, koji nije baš često ni započinjao u prvoj petorki te za Zadrane, kasnije će se ispostaviti, šampionske i slavne sezone 1985./86. I onda se igralo na Zdenka Babića, a on je pogađao i ubacivao. Te večeri srušio je tijekom utakmice dva košarkaška rekorda. Najprije u 23. minuti, postigavši 100. koš, anulirao je rekord u broju postignutih koševa u europskom "Kupu Radivoja Korača" pa onda u 27. minuti sa 113 poena, nadmašio pet dana star rekord Dražena Petrovića. Da bi na kraju postigao konačni rekord od 144 koša.

Jazine su odjekivale: "Zadar je najbolji, Zadar je slavan, nitko u Evropu njemu nije ravan."

I je slavan, bio i ostao...