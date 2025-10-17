Close Menu

Zborovi u čast 1100. obljetnice hrvatskog kraljevstva: Glazbena večer u Sveučilišnoj galeriji

Ulaz na događanje je slobodan

U povodu obilježavanja 1.100. obljetnice hrvatskog kraljevstva, u petak, 17. listopada, s početkom u 20 sati, u Sveučilišnoj galeriji na adresi Ruđera Boškovića 31 u Splitu održat će se svečani susret zborova.

Na koncertu će nastupiti:

  • Zbor splitskih liječnica,
  • Sveučilišni pjevački zbor “Silvije Bombardelli”,
  • Mješoviti zbor udruge Alumni Ekonomskog fakulteta u Splitu,
  • Gradski zbor Makarska,
  • Pjevačko društvo Marjan,
  • Mješovito pjevačko društvo “Mirta”, te
  • Gradski zbor Brodosplit.

Publiku očekuje večer ispunjena glazbenom svečanošću i zajedništvom, u kojoj će zborovi iz Splita i okolice kroz pjesmu odati počast bogatoj hrvatskoj povijesti i kulturnom identitetu.

Ulaz na događanje je slobodan, a organizatori poručuju: “Veselimo se vašem dolasku!”

