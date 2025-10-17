Zborovi u čast 1100. obljetnice hrvatskog kraljevstva: Glazbena večer u Sveučilišnoj galeriji

U povodu obilježavanja 1.100. obljetnice hrvatskog kraljevstva, u petak, 17. listopada, s početkom u 20 sati, u Sveučilišnoj galeriji na adresi Ruđera Boškovića 31 u Splitu održat će se svečani susret zborova.

Na koncertu će nastupiti:

Zbor splitskih liječnica,

Sveučilišni pjevački zbor “Silvije Bombardelli”,

Mješoviti zbor udruge Alumni Ekonomskog fakulteta u Splitu,

Gradski zbor Makarska,

Pjevačko društvo Marjan,

Mješovito pjevačko društvo “Mirta”, te

Gradski zbor Brodosplit.

Publiku očekuje večer ispunjena glazbenom svečanošću i zajedništvom, u kojoj će zborovi iz Splita i okolice kroz pjesmu odati počast bogatoj hrvatskoj povijesti i kulturnom identitetu.

Ulaz na događanje je slobodan, a organizatori poručuju: “Veselimo se vašem dolasku!”