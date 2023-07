ZBOGOM SKAKANJU S MULA! Na ovoj rivi u Dalmaciji nema više kupanja, sad će tu pristajati brodovi

Prije nekoliko dana društvenim mrežama počela se širiti inicijativa građana za kupanjem za na još uvijek nedovršenom mulu na zadarskoj rivi, gdje se "službeno" nikada nije ni smjelo kupati, ali gradska je vlast godinama zatvarala oči pred činjenicom da je riva uvijek bila omiljeno okupljalište mladih, turista i stanara Poluotoka.

- Pozivamo sve Zadranke i Zadrane, cili Kampo i Poluotok na otvaranje kupanja na novom mulu. Imamo novih 15 metara, pa nećemo smetat jedni drugima“, stoji na početku objave koju su mnogi objeručke prihvatili, jer ipak, generacije Zadrana uobičajeno su se kupale na mulu na rivi, kao i uzduž same rive.

Obnova cijele obale je, kako doznaje Zadarski list, trajala neko duže vrijeme, a u sklopu radova produžen je i mul na svoju nekadašnju dužinu i to prvenstveno kako bi tamo mogli ponovno pristajati brodovi.

No, zbog radova na rivi cijelo je to područje, zajedno s Obalom kralja Petra Krešimira IV. lučko područje i kao takvo pod posebnim propisima. To je naglasio i Željko Knežević, ravnatelj Lučke uprave Zadar, dodavši kako će na mulu pristajati brodovi, zbog čega postoji i mogućnost da kupanje tamo više uopće neće biti moguće.

- Riva je postala lučko područje, te je, osim dijela gdje su Morske orgulje, pod ingerencijom Lučke uprave Zadar. Na pojasu oko Morskih orgulja Grad Zadar će donijeti odluku o mogućnosti ili nemogućnosti korištenja tog dijela kao kupališta - kazao je Knežević.

Ponedjeljak, 17. srpnja, 16.00 sati. Poželjno je doniti malo četruna ili nekog drugog voća. Pomidori i pohano meso također. Nastavimo tradiciju kupanja na mulu koja traje desetljećima. Na mulu koji je opet onaj stari kakav je bio i prije 150 godina kad je napravljen. stoji u objavi koja više nije dostupna na internetu.

- Kada je Lučkoj upravi Zadar predano to područje na upravljanje, predano je kao lučko područje. To podrazumijeva pristajanje brodova kako bi se rasteretio promet na Liburnskoj obali. Tako se u sklopu obnove radi i oprema, uvode se struja i voda na gat - dodao je Knežević.

Ostaje nam stoga vidjeti hoće li za sada nepoznati Zadrani ispuniti svoju nakanu i u ponedjeljak se okupiti na zajedničkom kupanju. Dok stanari Poluotoka godinama zazivaju da se na rivi omogući kupanje i da se stanovnicima Poluotoka vrati prostor koji im je oduvijek pripadao, Grad godinama prešutno dozvoljava kupanje duž rive, makar je to propisom zabranjeno.