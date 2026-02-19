Zbog vremenskih uvjeta u prekidu više trajektnih i katamaranskih linija

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je više trajektnih, katamaranskih i brodskih linija, izvijestio je HAK.

U prekidu su katamaranske linije Mali Lošinj – Cres – Rijeka, Novalja – Rab – Rijeka te Olib – Silba – Premuda – Zadar.

Ne prometuju ni trajekti na linijama Zadar (Gaženica) – Rivanj – Sestrunj – Zverinac – Molat te Lopar – Valbiska.

Obustavljene su i brodske linije Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ, Zadar – Preko, Mali Lošinj – Unije – Susak te Vodice – Šepurine – Zlarin – Šibenik.

Izmjene u redu plovidbe

Za 19. i 20. veljače uvedene su i pojedine izmjene u redu plovidbe.

Trajekt na liniji 832 Prapratno – Sobra isplovit će iz Sobre u 11:25 sati, umjesto u 10:00.

Katamaranska linija 9403 Ist – Zapuntel – Brgulje – Molat – Zadar s polaskom u 6:00 sati neće pristajati u luku Brgulje.

Trajektna linija 433 Zadar (Gaženica) – Rivanj – Sestrunj – Zverinac – Molat ponovno će biti uspostavljena u petak, 20. veljače.

Zbog zamjene broda na liniji 406 Zadar – Sali – Zaglav – Zadar, brzi brod Antonija plovit će prema prilagođenom redu, s polaskom iz Zadra u 10:50 sati umjesto u 10:30.

Putnicima se preporučuje da prije polaska provjere aktualne informacije o stanju u pomorskom prometu.