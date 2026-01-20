Zbog sukoba s Trumpom Macron vraća Rusiju u G8

Francuski predsjednik Emmanuel Macron predložio je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu sastanak sedam ekonomski najmoćnijih zemalja svijeta G7 uz sudjelovanje Rusije. Sastanak bi se trebao održati u četvrtak u Parizu, prenosi Večernji. Ovaj potez dolazi nakon zaoštravanja odnosa Europske unije s Trumpovom Amerikom oko Grenlanda. Vraća li se to sada Putinova Rusija na velika vrata u moćnu obitelj G8?

Rusija je izbačena (točnije: suspendirana) iz G8 u ožujku 2014. godine, nakon aneksije Krima. Nakon toga skupina je nastavila djelovati kao G7 (SAD, Kanada, Japan, Njemačka, Francuska, Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo), bez Rusije.

Donald Trump objavio je na društvenim mrežama privatne poruke francuskog predsjednika Macrona. U SMS poruci američkom predsjedniku, francuski predsjednik je napisao: „Mogu organizirati sastanak G7 u Parizu u četvrtak nakon Davosa. Mogu pozvati Ukrajince, Dance, Sirijce i Ruse da nam se pridruže na marginama. Večerajmo prije nego što se vratite.“ Macron je pisao Trumpu o jedinstvu zapadnih saveznika i "kakve sjajne stvari možemo učiniti" u vezi s Iranom. Macron piše Trumpu: "Prijatelju, slažemo se oko Sirije. Možemo postići velike stvari u Iranu. Ne razumijem što radiš u vezi Grenlanda."

Da su ove poruke istinite Elizejska palača potvrdila je Njemačkoj novinskoj agenciji (DPA).