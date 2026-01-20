Close Menu

Zbog sukoba s Trumpom Macron vraća Rusiju u G8

Donald Trump objavio je na društvenim mrežama privatne poruke francuskog predsjednika Macrona

Francuski predsjednik Emmanuel Macron predložio je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu sastanak sedam ekonomski najmoćnijih zemalja svijeta G7 uz sudjelovanje Rusije. Sastanak bi se trebao održati u četvrtak u Parizu, prenosi Večernji. Ovaj potez dolazi nakon zaoštravanja odnosa Europske unije s Trumpovom Amerikom oko Grenlanda. Vraća li se to sada Putinova Rusija na velika vrata u moćnu obitelj G8?

Rusija je izbačena (točnije: suspendirana) iz G8 u ožujku 2014. godine, nakon aneksije Krima. Nakon toga skupina je nastavila djelovati kao G7 (SAD, Kanada, Japan, Njemačka, Francuska, Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo), bez Rusije.

Donald Trump objavio je na društvenim mrežama privatne poruke francuskog predsjednika Macrona. U SMS poruci američkom predsjedniku, francuski predsjednik je napisao: „Mogu organizirati sastanak G7 u Parizu u četvrtak nakon Davosa. Mogu pozvati Ukrajince, Dance, Sirijce i Ruse da nam se pridruže na marginama. Večerajmo prije nego što se vratite.“ Macron je pisao Trumpu o jedinstvu zapadnih saveznika i "kakve sjajne stvari možemo učiniti" u vezi s Iranom. Macron piše Trumpu: "Prijatelju, slažemo se oko Sirije. Možemo postići velike stvari u Iranu. Ne razumijem što radiš u vezi Grenlanda."

Da su ove poruke istinite Elizejska palača potvrdila je Njemačkoj novinskoj agenciji (DPA).

