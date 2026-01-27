Zbog smrtonosne bolesti uveli mjere kao u vrijeme koronavirusa

Zračne luke u nekoliko azijskih zemalja ponovno su uvele mjere slične onima iz razdoblja covida-19 nakon pojave virusa Nipah.

Najmanje pet slučajeva zaraze potvrđeno je u indijskoj saveznoj državi Zapadni Bengal. Riječ je o virusu za koji ne postoji lijek, a stopa smrtnosti može doseći i do 75 posto.

Virus Nipah, koji se prenosi sa životinja na ljude, najčešće sa šišmiša i svinja, može se širiti i među ljudima bliskim kontaktom. Bio je i inspiracija za holivudski film Contagion.

Nepal, Tajland i Tajvan među su zemljama koje su pojačale mjere kako bi spriječile širenje virusa. Tajland je započeo zdravstveni nadzor putnika u trima zračnim lukama koje primaju letove iz Zapadnog Bengala.

Putnici s visokom temperaturom ili simptomima koji mogu upućivati na zarazu virusom Nipah bit će prebačeni u karantenske objekte, izvijestili su lokalni mediji.

U Nepalu su vlasti podigle razinu pripravnosti te pojačale zdravstvene kontrole u Međunarodnoj zračnoj luci Tribhuvan u Katmanduu kao i na ključnim kopnenim graničnim prijelazima s Indijom.

Svih pet zaraženih u Zapadnom Bengalu zdravstveni su djelatnici povezani s privatnom bolnicom u Barasatu. Prema navodima lokalnih vlasti, dvije medicinske sestre nalaze se u kritičnom stanju, smještene su na intenzivnoj njezi i u komi, piše The Sun.

Ukupno je 110 osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženima stavljeno u karantenu.

Svjetska zdravstvena organizacija virus Nipah uvrstila je među patogene s pandemijskim potencijalom.

Bolest može uzrokovati teške respiratorne smetnje i smrtonosno oticanje mozga. Trenutačno ne postoji cjepivo ni specifična terapija, a liječenje se svodi na ublažavanje simptoma i potporu organizmu u borbi protiv infekcije.

Virus je prvi put identificiran 1999. godine tijekom izbijanja bolesti među uzgajivačima svinja u Maleziji, a od tada se redovito pojavljuje u Bangladešu. Stručnjaci smatraju da je porast slučajeva povezan s gubitkom staništa i sve češćim kontaktom ljudi i životinja.

Početni simptomi zaraze često su blagi i nespecifični što otežava rano otkrivanje i suzbijanje širenja bolesti. Prvi znakovi uključuju povišenu temperaturu, glavobolju, bolove, povraćanje i grlobolju, nakon čega mogu uslijediti vrtoglavica, pospanost, poremećaj svijesti te ozbiljno oticanje mozga i respiratorni problemi.

Teži slučajevi mogu dovesti do epileptičkih napadaja i kome.