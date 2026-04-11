Zbog salmonele se povlače jaja hrvatskog proizvođača

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da subjekt u poslovanju s hranom Agro-Klaster d.o.o., pakirnog centra za jaja odobrenog broja 3641, zbog utvrđene bakterije Salmonella Typhimurium na farmi kokoši nesilica registracijskog broja 1HR0431, iz preventivnih razloga opoziva konzumna jaja proizvođača OPG Antun Knežević s rokom trajanja (upotrijebiti do) 24.04.2026., 25.04.2026., 26.04.2026. i 27.04.2026.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane

Podaci o proizvodu

Proizvođač: OPG Antun Knežević, Kralja Tomislava 5d, Šiškovci, Hrvatska

Stavlja na tržište: Agro-Klaster d.o.o., Glagoljaška 27, Vinkovci, Hrvatska

Podrijetlo proizvoda: Republika Hrvatska

Obavijest se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod