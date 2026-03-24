Zbog radova u ovoj ulici u Splitu sutra se neće moći prometovati

U sklopu „Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P3, koji nosi naziv „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“.

U srijedu 25.ožujaka 2026.g. započinju pripremni radovi za asfaltiranje u Ninskoj ulici na dijelu od rakrižja sa Vukovarskom ulicom do raskrižja sa ulicom Vrh Visoka. Tijekom radova će biti onemogućeno prometovanje u zoni planiranih radova.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Molimo sve sudionike u prometu za razumijevanje i pridržavanje privremene regulacije.