Zbog radova u Omišu mijenja se trasa autobusa broj 60

Tvrtka Promet Split izvijestila je kako će od ponedjeljka, 20. listopada 2025. godine, do petka, 1. svibnja 2026. godine, na državnoj cesti DC8 (dionica 19, Omiš – LC67124) biti izvođeni radovi na izgradnji kružnog raskrižja, sanaciji mosta i rekonstrukciji krivine kraj luke.

Tijekom izvođenja radova promet će se navedenom dionicom odvijati jednosmjerno, uz privremenu regulaciju prometa u smjeru Split – Ravnički most.

Za smjer Ravnički most – Split, u kojem će promet biti privremeno zatvoren, određena je obilaznica državnom cestom DC553 (obilaznica Omiša).

Iz Prometa Split mole vozače za strpljenje i razumijevanje te pozivaju na poštivanje privremene prometne signalizacije i povećan oprez u zoni radova.