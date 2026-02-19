Zbog radova na vodno-komunalnoj mreži Split–Solin zatvara se dio jedne prometnice

U sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin, u petak 20. veljače započinju radovi na jednoj od gradskih prometnica.

Radovi će se izvoditi od trga Turanj prema jugu, do križanja s Ulicom Hrvatskih vitezova, a navedena dionica bit će u potpunosti zatvorena za promet.

Kao obilazni pravac tijekom trajanja radova predviđena je Ulica don Filipa i don Ante.

Prema najavi izvođača, radovi na toj dionici trebali bi trajati do 5. ožujka 2026. godine.

Projekt, vrijedan više od 321 milijun eura, obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje te prilagodbu sustava europskim standardima. Veći dio sredstava osiguran je iz Kohezijskog fonda Europske unije, dok se ostatak financira iz nacionalnih izvora.

Građane se moli za razumijevanje i pridržavanje privremene regulacije prometa.