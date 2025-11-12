Zbog radova na sanaciji zatvara se Treći most: Evo koji su obilazni pravci

U srijedu, 19. studenoga, nakon postavljanja privremene prometne regulacije, počinju radovi na sanaciji Trećeg mosta – dijela državne ceste DC411 u Makarskoj – zbog kojih će most biti zatvoren za sav promet, a promet privremeno preusmjeren na obilazne pravce.

Riječ je o zahvatu koji će trajati oko 4 mjeseca i koji će, s obzirom na lokaciju, privremeno promijeniti svakodnevni život brojnih građana. Tijekom cijelog razdoblja izvođenja radova promet će se preusmjeravati na tri obilazna pravca, prema centru grada i prema magistrali – državnoj cesti DC8:

ZA OSOBNA VOZILA:

Obilazni pravac Put Mlikarica (jednosmjerna ulica od DC8 prema gradu), zatim Ulica kipara Meštrovića – smjer prema centru

Obilazni pravac Ilirska ulica (jednosmjerna od grada prema DC8), pa Ulica Dmine Papalića – smjer prema magistrali. Za vrijeme radova Ilirska ulica bit će jednosmjerna u pravcu jug–sjever, a po završetku radova promet će se vratiti u prvobitno stanje.

Radi rasterećenja prometa i lakšeg izlaza na magistralu, Ulica Ante Starčevića, od Doma za starije i nemoćne do Jadranske ulice, bit će privremeno dvosmjerna u dužini od 50 metara, čime će se preko Ulice slikara Gojaka omogućiti izlaz na DC8

ZA TERETNA VOZILA I AUTOBUSE:

Promet se preusmjerava preko državne ceste DC8 (Dubrovačka ulica), pa dalje prema Ulici Stjepana Ivičevića.

Grad Makarska moli sve sugrađane na razumijevanje, dodatni oprez i strpljenje tijekom izvođenja radova te poziva vozače da na vrijeme planiraju svoje dnevne rute.

Sanacija Trećeg mosta provodi se zbog dotrajalih i neadekvatnih pješačkih ograda te oštećenih betonskih ploča nogostupa i kolnika, što ugrožava sigurnost prometa.

U sklopu radova uklonit će se stare ograde, rubnjaci i nogostupi te izvesti novi, sigurniji elementi u skladu s propisima. Predviđena je potpuna obnova kolnika s novom hidroizolacijom i asfaltom te sanacija betonskih i kamenih dijelova mosta radi jačanja konstrukcije. Ovim će se zahvatom Treći most modernizirati, produžiti mu se vijek trajanja i povećati otpornost na potrese.

Radove izvodi MAR d.o.o. za naručitelja Hrvatske ceste d.o.o., a rok za završetak je 120 radnih dana od uvođenja u posao.

“Kako smo i najavili na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana grada, pred nama je razdoblje velikih infrastrukturnih ulaganja koja će značiti i brojna gradilišta diljem Makarske. Svjesni smo da će brojni zahvati koje planiramo značiti i razdoblja otežanog prometovanja, ali oni su nužni kako bi Makarska postala još uređeniji i sigurniji grad.

Molimo naše sugrađane za strpljenje i suradnju, jer sve što radimo, jer radimo za našu zajedničku budućnost,” poručio je gradonačelnik Zoran Paunović.