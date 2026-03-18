Zbog radova mogući problemi s vodoopskrbom u više naselja nadomak Splita

Stanovnici nekoliko naselja na području Omiša i Dugog Rata u četvrtak, 19. ožujka 2026. godine, u jutarnjim satima mogu očekivati poteškoće u opskrbi vodom zbog opsežnih radova na glavnom opskrbnom cjevovodu, izvijestio je Vodovod Omiš. Prema njihovoj obavijesti, problemi s vodoopskrbom mogući su na području Duća, i to od Poljičke ceste – Glavice do Luke, zatim u Dugom Ratu, Oriju, Malom Ratu, Sumpetru, Suhom Potoku, Krilu i Bajnicama.

Nadležni mole građane za razumijevanje

Iz Vodovoda Omiš pozivaju potrošače da se na vrijeme pripreme i osiguraju dovoljne količine vode za piće i sanitarne potrebe.

Također upozoravaju kako nakon ponovne uspostave opskrbe može doći do privremenog zamućenja vode, sve dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja. Nadležni mole građane za razumijevanje zbog mogućih neugodnosti.