Zbog prijetnji na autocesti policija stigla u Spinut – uhićen muškarac, pištolju nema traga

U poslijepodnevnim satima policija je intervenirala u Jobovoj ulici u splitskom Spinutu, gdje je lociran muškarac za kojeg je zaprimljena dojava da je na autocesti A1, nedaleko od naplatnih kućica Dugopolje, tijekom vožnje navodno mahao pištoljem i verbalno prijetio drugim sudionicima u prometu.

Po zaprimanju dojave, policijske snage odmah su pristupile lociranju vozila i osobe, koja je pronađena na području gradskog kotara Spinut. U tijeku je kriminalističko postupanje, a muškarac je priveden.

Prema dostupnim informacijama, prilikom pregleda nije pronađeno vatreno oružje ni kod osobe, ni u vozilu. Nema ozlijeđenih, a iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrđuju kako nema opasnosti za građane.

Očevid i daljnja istraga su u tijeku, a po dovršetku kriminalističke obrade bit će poznato više detalja o ovom incidentu.