Zbog ovoga ih svi vole: Nevrijeme, požari… i jedna priča koja je svima uljepšala dan

Iza zagrebačkih vatrogasaca još je jedan zahtjevan dan ispunjen brojnim intervencijama zbog nevremena, požara i raznih dojava. No, jedna situacija posebno im je ostala u sjećanju i dirnula srca.

Na jezeru Bundek intervenirali su kako bi spasili malu pticu koja se zapetljala na drvetu. Iako se nekome može činiti kao sitnica, vatrogasci ističu kako takvi trenuci imaju posebnu težinu, osobito za najmlađe koji svijet promatraju s puno emocija i dobrote.

Cijelu priču dodatno je uljepšala poruka zahvale koju je poslala majka jedne djevojčice. Upravo takve geste, kažu vatrogasci, podsjećaju koliko i naizgled mala dobra djela mogu imati veliki značaj.