Zbog opasne bakterije zatvoren dječji vrtić 'Bajka'. Ipak, nitko nije zaražen… još: "Nešto se priča da se zna od 1.12."

U zagrebačkom Dječjem vrtiću "Bajka" tijekom redovitog ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode, otkrivena je prisutnost legionele. Vrtić je privremeno zatvoren, a djeca premještena u drugi objekt. Preventivne mjere provode se i u osnovnoj školi u neposrednoj blizini, javlja HRT.

Nije zaražen nitko od djece i zaposlenika, a sustav se pročišćava. Riječ je o bakteriji koja može biti opasna za zdravlje i uzrokovati ozbiljnu upalu pluća.

Zbog legionele je zatvoren i mali bazen na Bazenima Mladost.

Grad Zagreb: Legionela otkrivena u redotom testiranju, mjere poduzete pravodobno

Bakterija legionela utvrđena je u zagrebačkom Dječjem vrtiću "Bajka" 8. prosinca redovnim testiranjem na legionelu te je vrtić nakon zaprimanja rezultata 17. prosinca po uputama osigurao cisternu s pitkom vodom. Djeca su danas izmještena u centralni objekt, doznaje se u zagrebačkoj Gradskoj upravi.

S obzirom da u istom objektu gdje je vrtić djeluje i osnovna škola, ona također postupa po uputama sanitarne inspekcije i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar - osigurane su cisterne s vodom, a prehrana je organizirana i dovozi se iz područne škole, navodi Gradska uprava.

Naglašava se i da nisu zabilježena nikakva oboljenja niti zdravstvene tegobe povezane s tim nalazom, ni kod djece niti kod zaposlenika te su sve mjere poduzete pravodobno i preventivno, s ciljem potpune zaštite zdravlja korisnika i djelatnika objekta.

- Kontrola provedena 1. prosinca redovita je kontrola koja nije evidentirala prisutnost bakterija. Tada je bila evidentirana povećana mutnoća vode čiji su uzrok najvjerojatnije bili radovi na opskrbnoj mreži zbog kojih se može podignuti talog koji inače miruje. Vrtić je, predostrožnosti radi, postupio po uputama sanitarne inspekcije, isprane su cijevi te nisu zabilježene nikakve poteškoće, navode iz Grada Zagreba.

Otvaranja vrtića očekuje se početkom drugog polugodišta

Vrtić i škola nastavljaju sa aktivnostima po naputcima sanitarne inspekcije.

- Vrtić nastavlja postupati po uputama te će se provesti novo testiranje vode, a očekujemo da će vrtić ponovno biti otvoren s početkom drugog polugodišta, kako je inicijalno i planirano u sklopu zimske organizacije rada. S obzirom na to da u istom objektu djeluje i osnovna škola, škola također postupa po uputama sanitarne inspekcije i NZJZ Dr. Andrija Štampar – osigurane su cisterne s vodom, a prehrana je organizirana i dovozi se iz područne škole, dodaju iz Gradske uprave.

Roditelji su zabrinuti

Evo što su rekli neki od roditelja:

- Svi smo zgroženi roditelji neki su pričali da su već i prije se žalili kako su imali klince prošle godine tmo ali ništa se ne radi i to je tužno.

- Taj objekt i tako i tako nije uopće primjeren za djecu pogotovo ne tako malo, vidite kako to sve izgleda, to je sve staro, prastaro.

- Ne znamo od kad je počelo, nešto se priča da se zna od 1.12 ali da nitko nije reagirao, tako da ne znam što bi rekla.

Epidemiolozi sada moraju pročistiti sustav. To se postiže vrelom vodom jer se tako bakterija ubija. Kod zastarjelih sustava to zna biti problem, odnosno kod kotlova u kojima se niti ne može postići tako visoka temperatura, kazala je novinarka Ruža Ištuk.