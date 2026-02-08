Close Menu

Zbog maškara se zatvaraju neke ceste u Kaštelima, pogledajte koje

Provjerite na vrijeme kojim putem nećete moći

Zbog održavanja 31. Kambelovskog krnjevala / 20. Županijskih maškara, ove nedjelje, 8. veljače 2026. godine, u Kaštel Kambelovcu će biti zatvorene ceste:

  • Cesta dr. Franje Tuđmana (Kaštelanska cesta) na dionici od ulaza u Marinu Kaštela do Dudanovog puta u Kaštel Kambelovcu, u vremenu od 15:00 do 16:30 sati.
  • Obilazni pravac je preko petlje u Kaštel Gomilici, Cestom Ivana Pavla II. do Puta sv. Lovre od Ostroga u Kaštel Lukšiću.

Zbog održavanja Kambelovskog karnevala i Diječje povorke bit će zatvorena

  • Obala kralja Tomislava od restorana Baletna škola do Brca u Kaštel Kambelovcu od  12:30 - 16:30.
