Zbog maškara se zatvaraju neke ceste u Kaštelima, pogledajte koje

Zbog održavanja 31. Kambelovskog krnjevala / 20. Županijskih maškara, ove nedjelje, 8. veljače 2026. godine, u Kaštel Kambelovcu će biti zatvorene ceste:
- Cesta dr. Franje Tuđmana (Kaštelanska cesta) na dionici od ulaza u Marinu Kaštela do Dudanovog puta u Kaštel Kambelovcu, u vremenu od 15:00 do 16:30 sati.
- Obilazni pravac je preko petlje u Kaštel Gomilici, Cestom Ivana Pavla II. do Puta sv. Lovre od Ostroga u Kaštel Lukšiću.
Zbog održavanja Kambelovskog karnevala i Diječje povorke bit će zatvorena
- Obala kralja Tomislava od restorana Baletna škola do Brca u Kaštel Kambelovcu od 12:30 - 16:30.
