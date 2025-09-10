Zbog lošeg vremena u prekidu su ove morske linije

Zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu su:

katamaranske linije Pula-Zadar, Split-Hvar, Dubrovnik-Korčula-Hvar-Bol-Split, Rijeka-Cres-Unije-Susak-Mali Lošinj

brodske linije Zadar-Preko Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ

trajektne linije: Zadar(Gaženica)-Olib-Silba-Premuda, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.

Danas je vrijeme pretežno oblačno, kišovito i razmjerno vjetrovito. Mjestimice izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno i nevrijeme te obilna oborina, osobito na Jadranu i predjelima uz njega.

Najmanje kiše past će na istoku. Umjeren jugoistočni i južni vjetar, u gorju i jak, a na moru jako do olujno jugo te južni vjetar, navečer u okretanju na jugozapadnjak i slabljenju.

Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 °C, na istoku i jugu i malo viša.