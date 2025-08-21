Zbog jakog juga u prekidu su neke linije

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su sljedeće linije:

Trajektna linija: Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ

Katamaranske linije: Split – Milna – Hvar – Korčula, Split – Stari Grad – Split, Vis – Split – Vis i Ubli – Korčula – Dubrovnik

Brodske linije: Komiža – Biševo, Zadar – Preko i Dubrovnik – Koločep – Lopud

Putnicima se savjetuje da prije planiranja putovanja provjere aktualne informacije o plovidbi i kontaktiraju svoje prijevoznike zbog mogućih promjena u rasporedu. S obzirom na nepovoljne vremenske uvjete, moguće su dodatne odgode ili otkazivanja, stoga je preporučljivo pratiti službene obavijesti.