Zbog Halidove smrti, Grašo se odlučio na ovu veliku gestu

Smrt kralja narodne glazbe, Halida Bešlića, u 72. godini života potresla je cijelu regiju. Više od jednog dana nakon tužne vijesti, brojni kolege i prijatelji glazbenika i dalje se opraštaju od njega, dok su neki zbog tuge i poštovanja odlučili odgoditi svoje nastupe.

Petar Grašo, koji se od Bešlića ranije oprostio dirljivom porukom na društvenim mrežama, sada je objavio kako odgađa svoje koncerte u Mostaru i Sarajevu, planirane za 9. i 10. listopada.

"Postoji vrijeme kada pjesma dodiruje dušu… ali i ono drugo vrijeme — kada je duši potrebna tišina. Tišina je glas tuge, poštovanja, sjećanja i ljubavi prema čovjeku koji je to itekako zaslužio. Zbog toga se moji koncerti u Mostaru i Sarajevu odgađaju za 22. i 23. listopada", poručio je Grašo, uz zajedničku fotografiju s pokojnim Bešlićem.