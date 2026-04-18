Završni koncerti „Dalekih akorda“ u Splitu: Nastupaju najbolji mladi glazbenici

U okviru 29. međunarodnog natjecanja mladih glazbenika „Daleki akordi“, koje organizira Glazbena škola Josipa Hatzea, održat će se završni koncerti prvonagrađenih natjecatelja.

Koncert pjevača održat će se u subotu, 18. travnja 2026. godine, u 16 sati u foyeru HNK Split.

Koncert klavirista održat će se u subotu, 25. travnja 2026. godine, u 16 sati u dvorani Glazbene škole Josipa Hatzea na adresi Trg Hrvatske bratske zajednice 3 u Splitu.

Ovi koncerti predstavljaju završnicu natjecanja te pružaju uvid u najviša umjetnička dostignuća mladih glazbenika.

- Pozivamo zainteresiranu javnost da svojim dolaskom uveliča ove glazbene događaje i podrži izvrsnost mladih umjetnika - stoji u pozivu Glazbene škole Josipa Hatzea.