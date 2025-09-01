Završna večer festivala Masters of Guitar u Trogiru – koncert “Majstori tanga”

U sklopu 55. Trogirskog kulturnog ljeta i festivala Masters of Guitar Festival Trogir, publiku očekuje i zadnja večer „Majstora gitare“ – koncert pod nazivom “Majstori tanga”.

Na jedinstvenoj sceni Kneževog dvora u Trogiru, 1. rujna 2025. s početkom u 20:00 sati, nastupit će vrhunski glazbenici iz Italije: gitarist Alessandro Deiana i virtuoz na bandoneonu Fabio Furia. Ovaj glazbeni dvojac, poznat po svojoj strasti i majstorskoj interpretaciji, publiku će povesti na emotivno putovanje kroz tango, spajajući tradicionalne ritmove i suvremene interpretacije.

Ovogodišnji festival Masters of Guitar u Trogiru je okupio vrhunske gitariste iz Hrvatske i svijeta, donoseći publici niz nezaboravnih koncerata u ambijentu povijesnog grada. Posjetitelji su imali priliku uživati u različitim glazbenim stilovima – od klasične gitare i flamenca, preko jazz improvizacija, pa sve do suvremenih skladbi, čime je Trogir još jednom potvrdio status jedne od važnih ljetnih kulturnih pozornica.

Koncert “Majstori tanga” donosi spoj energije, virtuoznosti i strasti te će zasigurno biti nezaboravan završetak ovogodišnjeg festivala gitare u Trogiru.

Pozivamo sve ljubitelje glazbe da ne propuste ovu glazbenu poslasticu u Kneževom dvoru i da zajedno zatvorimo još jedno uspješno izdanje festivala.