Završna projekcija Splitskog Filmskog Festivala održana na selu

Dva dana nakon službenog zatvaranja Splitskog Filmskog Festivala, u četvrtak 18. rujna, održana je posebna filmska projekcija na farmi u Brštanovu. Riječ je o premijernom izdanju programa Rural, organiziranom u sklopu Farm house OPG-a, udaljenog tridesetak kilometara od Splita.

Rural je posvećen filmovima koji tematiziraju poljoprivredu, uzgoj, ekologiju te seoski život i tradiciju. Ove godine, u jedinstvenom ambijentu – pod zvjezdanim nebom, okružena domaćim životinjama i proizvodima lokalnih OPG-ova – publika je gledala film Miris zagorjelog mlijeka redateljice Justine Bauer (2024.), dirljivu priču o tri generacije farmerica na njemačkim farmama koje se suočavaju s prijetnjom zatvaranja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zbog infrastrukturnih ograničenja, program je mogao ugostiti najviše četrdeset posjetitelja, a svako je mjesto – bilo u improviziranom gledalištu ili na zidiću – bilo popunjeno. Nakon projekcije, druženje se nastavilo u zatvorenom prostoru, uz čašu vina i zakusku domaćih proizvođača.

Rural se pokazao kao osvježavajući dodatak festivalskom programu – privukao je i lokalno stanovništvo i posjetitelje iz Splita, ponudivši drugačiju večer u miru i tišini seoskog kraja usred radnog tjedna. Organizatori već razmišljaju o idućem izdanju, na nekoj novoj lokaciji.

Splitski Filmski Festival zaključio je svoje bogato osmodnevno izdanje. Do neke nove filmske priče organizatore čeka godina dana planiranja i promišljanja.