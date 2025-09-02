Završena je 9. Tuna fever 2025. Marina Frapa Rogoznica: Evo tko je pobijedio

Završena je 9. Tuna fever 2025. Marina Frapa Rogoznica, u organizaciji splitskog kluba Big game Croatia, domaćina Marine Frapa Rogoznica i marketinško partnerstvo Hrvatske turističke zajednice. Iako ove godine nije ulovljen nijedan kapitalac za vaganje, bilo je manjih ulova, a kako se natjecalo se po pravilima "ulovi i pusti" tako su i ostvareni bodovi.

Pobjednik ovogodišnjeg natjecanja je Boris Županović, kapetan broda "Gladiator" dok je drugo mjesto pripalo Hrvoju Vejiću, kapetanu broda "Antuntun".

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Posade iz Hrvatske, Slovačke i Češke su po uobičajenom rasporedu izašle na pučinu u jutarnjim satima, no natjecanje je poremetilo loše vrijeme pa se lovilo i u nedjelju.