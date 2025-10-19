Završena 81. Viška regata, pogledajte tko je slavio

U zahtjevnim uvjetima slabog i promjenjivog vjetra završena je 81. Viška regata, najpoznatija hrvatska offshore regata i kruna Splitskog Festivala Jedrenja. Nakon tri dana jedrenja kroz Splitski, Brački, Hvarski i Viški kanal, Stravaganza s kormilarom Nikom Kmetovićem ponovno je potvrdila svoju dominaciju – uplovila je prva u cilj u Splitu u 15:55:56 sati, čime je obranila naslov najbržeg broda Viške regate. Nakon nje ciljem su prošli Polet Furioso, Scorpio i Generali, čime je zaokruženo uzbudljivo natjecanje vodećih brodova koji su se istaknuli još u prvoj etapi do Visa.

