FOTO/VIDEO Dubrovčani ponovno najbrži na Viškoj regati

U zahtjevnim uvjetima slabog i promjenjivog vjetra završena je 81. Viška regata, najpoznatija hrvatska offshore regata i kruna Splitskog Festivala Jedrenja. Nakon tri dana jedrenja kroz Splitski, Brački, Hvarski i Viški kanal, Stravaganza s kormilarom Nikom Kmetovićem ponovno je potvrdila svoju dominaciju – uplovila je prva u cilj u Splitu u 15:55:56 sati, čime je obranila naslov najbržeg broda Viške regate. Nakon nje ciljem su prošli Polet Furioso, Scorpio i Generali, čime je zaokruženo uzbudljivo natjecanje vodećih brodova koji su se istaknuli još u prvoj etapi do Visa.

Ovogodišnje izdanje regate obilježili su vjetrovi, koji su jedriličarima donijeli sporije, ali taktički vrlo zahtjevno jedrenje. Druga etapa, od Visa do Splita, startala je u 10:00 sati po vjetru koji je u jednom trenutku potpuno stao, a zatim kod Brača okrenuo na slabi levant, što je dodatno usporilo flotu i produljilo vrijeme jedrenja. Za razliku od prošlogodišnje 80. Viške regate, kada su jaki vjetrovi omogućili rekordno brzo jedrenje i dolazak prvih brodova u manje od tri sata, ovogodišnja je završila u znatno mirnijim uvjetima, s naglaskom na strpljenje i taktičke odluke.

U prvoj etapi od Splita do Visa, održanoj u petak, Stravaganza je također bila najbrža, uplovivši u višku luku oko 14:22 sati ispred Scorpia, Generalia, Tutto Trieste II I Poleta. Time je ostvarila vodstvo već na početku regate i potvrdila ga današnjom pobjedom u povratku prema Splitu, čime je osigurala dvostruku pobjedu u realnom vremenu.

Ukupni pobjednici po ORC razvrstanju i u posebnim klasama bit će objavljeni večeras tijekom dodjele nagrada ispred Jedriličarskog kluba Labud u Uvali Baluni.

Tijekom vikenda Vis je bio u potpunosti ispunjen brodovima, posadama i posjetiteljima – Luka i Kut pretvorili su se u živopisno pristanište jedara, druženja i glazbe. Nakon što su jedrilice jutros isplovile prema Splitu, grad se polako vratio svom mirnijem ritmu. Oni koji su ostali na otoku danas svjedoče posebnom ugođaju Visa izvan sezone – miru, svjetlu i tišini koji dolaze nakon velikog jadranskog spektakla.

Večeras će se u Splitu održati završni program Splitskog Festivala Jedrenja, uz svečano proglašenje pobjednika i druženje sudionika, partnera i brojnih posjetitelja ispred Jedriličarskog kluba Labud.

Ovogodišnja Viška regata okupila je gotovo 180 jedrilica i više od tisuću jedriličara iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Crne Gore i Austrije, čime je još jednom potvrđen međunarodni karakter i status najveće krstaške regate na istočnoj obali Jadrana. Među sudionicima nalazila se i jedrilica ACI Saila, Bracing Breeze sa skiperom Vickom Alfirevićem, koja je ovom regatom simbolično zaključila svoju uspješnu regatnu sezonu.

Splitski Festival Jedrenja 2025. obuhvatio je pet regata tijekom pet uzastopnih tjedana – Bobovišku Labud Classic, Malu Mrduju, Mrdujsku regatu, Šoltansku regatu i Višku regatu – te je privukao rekordan broj posada, brodova i posjetitelja. Festival je ponovno spojio sport, turizam i kulturu te potvrdio Split kao središte hrvatskog i regionalnog jedrenja.

Splitski Festival Jedrenja i Viška regata i ove su godine potvrdili status simbola jadranskog jedriličarskog duha te nezaobilazno završno poglavlje jedriličarske sezone na Jadranu.