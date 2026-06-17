Zavod za gastroenterologiju KBC-a Split uveo novu endoskopsku metodu liječenja

Liječnici Zavoda za gastroenterologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Split izveli su Z-POEM - tehnički zahtjevan endoskopski zahvat kojim se minimalno invazivno liječi Zenkerov divertikl.

Zahvat su izveli dr. Žarko Ardalić i endoskopska sestra Tea Selak, uz potporu anesteziološkog tima predvođenog dr. Antonelom Bunozom. Zahvat je izveden pod mentorstvom predstojnika Zavoda za gastroenterologiju prof. dr. sc. Željka Puljiza i voditelja Odjela intervencijske gastroenterologije prof. dr. sc. Damira Bonacina.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zenkerov divertikl je vrećasto proširenje na stražnjoj stijenci ždrijela koje može uzrokovati otežano gutanje, zaostajanje hrane te moguću aspiraciju hrane u dišni sustav. Iako nije česta bolest, značajno narušava kvalitetu života bolesnika.

Z-POEM je u svijetu prvi put izveden 2016. godine kao alternativa kirurškom liječenju, uz znatno brži oporavak bolesnika. Od tada se postupno uvodi u specijaliziranim centrima. Prije uvođenja ove metode, zlatni standard liječenja bio je kirurški zahvat — otvorenom operacijom vrata ili resekcijom kroz rigidni ezofagoskop. Takav pristup zahtijevao je dulju hospitalizaciju i oporavak te je nosio veći rizik od ozbiljnih komplikacija, poput medijastinitisa ili ozljede povratnog grkljanskog živca.

U usporedbi s kirurškim liječenjem, Z-POEM omogućuje znatno brži oporavak. Bolesnik se u pravilu otpušta kući 24 sata nakon zahvata, uglavnom bez tegoba. Nakon otpusta preporučuje se tekuća dijeta tijekom desetak dana, nakon čega se bolesnik može vratiti potpuno normalnoj prehrani.

„Uvođenje Z-POEM zahvata u našu ustanovu potvrđuje visoku razinu stručnosti i organiziranosti Zavoda za gastroenterologiju. Riječ je o zahvatu koji zahtijeva veliko iskustvo, preciznost i timski pristup, a njegovim izvođenjem našim bolesnicima omogućujemo suvremeno, minimalno invazivno liječenje uz brži oporavak i kraću hospitalizaciju“, naglasio je prof. dr. sc. Željko Puljiz, predstojnik Zavoda za gastroenterologiju.

Predstojnica Klinike za unutarnje bolesti izv. prof. dr. sc. prim. Daniela Marasović Krstulović istaknula je kako ovaj zahvat predstavlja važan iskorak za Kliniku i potvrdu kontinuiranog ulaganja u razvoj suvremenih, minimalno invazivnih metoda liječenja, na dobrobit bolesnika i uz snažan doprinos multidisciplinarnog tima.

Važnost tima potvrdio je i dr. Žarko Ardalić koji je podsjetio da „zahvate ovakve složenosti ne bi bilo moguće izvoditi bez predanog rada cijelog tima endoskopskih sestara i tehničara, kao ni bez potpore kolega anesteziologa, koji su nam od iznimne pomoći i uvijek na raspolaganju“, a za uspješnost ovako složenog zahvata ključna je i kvalitetna prijeproceduralna i postproceduralna skrb, koju pružaju medicinske sestre i tehničari Odjela intervencijske gastroenterologije te Jedinice intenzivne njege Zavoda za gastroenterologiju.

Na Zavodu za gastroenterologiju naše bolnice godišnje se izvede više od 17.000 dijagnostičkih i terapijskih endoskopskih procedura. Prvi Z-POEM u našoj ustanovi još je jedan u nizu novih modaliteta endoskopskog liječenja koje su liječnici Odjela za intervencijsku gastroenterologiju implementirali u svoj rad tijekom proteklih nekoliko godina.

Endoskopski zahvati u području tzv. „trećeg prostora“, poput peroralne endoskopske miotomije (POEM) u liječenju ahalazije, endoskopske submukozne disekcije (ESD) te endoskopske resekcije cijele debljine stijenke crijeva (FTR) u liječenju kompleksnih polipa i ranih karcinoma probavne cijevi, danas se na Zavodu izvode redovito.

Značajan napredak ostvaren je i u dijagnostici i liječenju bolesnika s bolestima hepatobilijarnog sustava, i to uvođenjem kolangioskopije uz standardni ERCP te intervencijskih metoda pod kontrolom endoskopskog ultrazvuka.

Uz već navedene liječnike, tim intervencijske gastroenterologije čine izv. prof. dr. sc. Andro Bratanić, doc. dr. sc. Ivan Žaja, dr. Damir Aličić, dr. sc. Antonio Meštrović, dr. Ivan Šustić i dr. Ante Mayer.

Pod mentorstvom prof. dr. sc. Željka Puljiza i prof. dr. sc. Damira Bonacina, ovaj tim endoskopičara postao je i tradicionalni višegodišnji domaćin radionica „Live Endoscopy“, na kojima sudjeluju međunarodni stručnjaci iz područja intervencijske gastroenterologije.