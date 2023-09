ZAVADLAV SUĐENJE PRETVORIO U SPRDNJU Iznosio 'luđačku' obranu: 'Nisam kriv, greškom sam uhićen. Ja sam tajni agent poslan prije 150 godina u misiju spašavanja čovječanstva...'

Koliko god moralo biti ozbiljno i dostojanstveno, prikladno sudu i težini zločina, suđenje za trostruko teško ubojstvo u Varošu početkom 2020. godine pred splitskim Županijskim sudom gotovo svako ročište poprimi oblike nekakve loše komedije: gotovo uvijek je za takvu transformaciju ponovljenog postupka pred velikim sudskim vijećem zaslužan optuženi Filip Zavadlav pa je tako bilo i danas...

A započelo je, odnosno nastavljeno je suđenje u 'normalnom' tonu. Ispitan je prvo dr. Antonio Alujević kao sudski vještak patolog koji je potvrdio da su Marin Boban i Marin Ožić Paić preminuli odmah nakon što su propucani hicima iz Kalašnjikova, dok je kod Jurice Torlaka smrt nastupila nakon 15-ak minuta.

'Praktički nikakva medicinska pomoć ni brzina intervencije ne može pomoći kod ozljeda nanesenih vojničkom jurišnom automatskom puškom.' - bio je kratak i precizan u usmenom dijelu dr. Alujević.

Ispitan je i svjedok Mario B. koji je pak kako poznanik optuženog govorio o njegovom stanju posljednjih dana i minuta prije zločina.

'Rekao mi je i da mlađi brat ima strašne probleme s nekim ljudima'

'U rujnu su ga napale neke tri osobe s nožem. Rekao mi je i da mlađi brat ima strašne probleme s nekim ljudima, da ga iznuđuju. Nije spominjao da ima oružje ili bilo što vezano za to.' - kazao je svjedok, kojem je Filip Zavadlav ostavio glasovne poruke na mobitelu malo prije nego što će krenuti u krvavi pohod.

'Mario, molim te dođi, molim te, ti si mi jedini izlaz!', plačnim glasom Filip je ostavljao poruke poznaniku koji se nije mogao javiti. 'Mario, mislim da neće biti dobro...', 'Mora ti reći uživo', 'Moli za moju dušu, sve OK brate', između ostalog stoji u porukama.

Nedugo nakon što su počinjena ubojstva na Šperunu, svjedok je vidio snimku koja se širila društvenim mrežama te je prepoznao Filipa Zavadlava. No, nije mogao povjerovati da bi on počinio takve zločine jer ga je doživio kao 'nježnog, obzirnog, mirnog i pristojnog, tko ne bi mrava zgazio'.

Nemam lošu riječ za njega. - zaključio je svjedok, da bi onda krenuo 'Fićo show'.

Krenuo je 'Fićo show'

U prvom trenutku sutkinja nije uočila da optuženik želi nešto reći pa je Zavadlav krenuo mahati, a kada je dobio riječ, šokirao je sve prisutne. Osim, čini se, odvjetnika Tonija Vukičevića koji mu je peti branitelj po redu.

'Želim iznijeti obranu. Neću odgovarati na nikakva pitanja.' - bio je jasan Zavadlav, koji je tako tri godine i devet mjeseci nakon zločina po prvi put javno odlučio progovoriti o tome što se događalo u njegovoj glavi.

Nije međutim njegova obrana bila pretjerano suvisla. Uvodno je konstatirao kako 'nije počinio kaznena djela za koja je optužen' te se prvih pet, šest minuta još koliko-toliko držao bitnih stvari, da bi kasnije odlutao u fantazmagorije svojih promišljanja unutar četiri zida. Za reći istinu, na početku je odmah najavio sutkinji kako 'nije sve za zapisnik'. Svejedno je sutkinja Višnja Strinić marljivo unosila praktički sve što je u idućih 40-ak minuta 'nadrobio' optuženi, vjerojatno kako bi bila sigurna da presuda, jednom kada se donese, neće 'pasti' zbog zakidanja prava optuženog na obranu.

'Policajci su nasjeli, greškom sam uhićen, došlo je do sveopće zablude gdje je veliki broj ljudi pa i Vi povjerovao da sam baš ja to napravio'

'Istraga se selektivno fokusirala na momentalnog okrivljenika, a izbjegava se naći pravi počinitelj. Tereti me se da sam nabavio oružje i streljivo, ali od koga, i kada? Na ta pitanja nema odgovora, ne može se tako donijeti presuda. Točno je da sam pucao iz takvog oružja nekoliko puta iz zabave prije Nove godine 2020., na različitim lokacijama, no pretpostavljam da oružje iz kojeg sam pucao nije ono iz kojeg je počinjen zločin. Policajci su nasjeli, greškom sam uhićen, došlo je do sveopće zablude gdje je veliki broj ljudi pa i Vi povjerovao da sam baš ja to napravio. Samo zato jer su ljudi vidjeli onaj video, to prividno izgleda toliko uvjerljivo da sam čak i ja pomislio da sam kriv. No kad se vide materijalni dokazi, ne treba biti mnogo inteligentan pa da se zaključi da je to napravio netko drugi. Iz snimki je apsolutno jasno da to nisam ja napravio. Međutim medijska propaganda i svi su prihvatili tezu da sam ja počinitelj bez dublje eksploatacije. Kome pravo, kome krivo, tako je to, ne mogu ići od čovjeka do čovjeka i svakome govoriti da nisam kriv. Koga ću ja uvjeriti da nisam to napravio? Inkriminirani događaj se odvio blizu mjesta mog stanovanja, u ulicama gdje sam se često kretao i susretao ljude, to je jedino što me veže za taj događaj i zato je krenula priča da sam ja to napravio, a svjedoci su insinuirani da su mene vidjeli. Na koncu konca, pitajte stradale pa ćete vidjeti da nisam to napravio.' - otprilike u tom trenutku je prestala ikakva logična obrana Filipa Zavadlava, a kreću nekakve dnevne maštarije i bajke nivoa djeteta.

'Pokušao sam se sakriti od skupine momaka koji su me proganjali i tukli. Zato sam promijenio adresu, pokušavao sam biti što tiši, sakriti se, ali svejedno nisam mogao zaspati. Obuzimala me hladnoća, osjećaj propadanja kroz krevet, glavobolja, povraćao sam, pojavljivale su mi se iskre. Sve sam mislio u hodu riješiti, ne odlaziti u doktora jer sam protiv tableta. Bili su predsjednički izbori, a ja sam zaboravio tko je predsjednik, onda su postavili mikrokamere u moju sobu, a kroz prozor sam čuo šaputajuće glasove kako spletkare. Htjeli su me otrovati iz ljubomore. Primijetio sam da voditelji na TV-u maju geste upućene meni, zato sam prestao gledati TV i u zatvoru. Cijeli svijet se urotio protiv mene iz ljubomore, a glasovi u glavi su mi govorili da naudim sebi i drugima. Htjeli su me otrovati, zato ništa nisam jeo, samo prirodni med od mog dobavljača... Otišao sam ošišati kosu, ali nisam bio zadovoljan frizurom. Pokušavao sam šetati Marjanom ali samo sam vidio vampire, ratna zbivanja, postalo mi je jasno da sam tajni agent poslan prije 150 godina u tajnu misiju spašavanja čovječanstva. Ja sam odabrani vojnik, božji čarobnjak. Doktor koji je ubio svoju ženu me pokušavao dati otrovane tablete, ali sam ih bacao u nužnik. Morao sam se tući s drogerašima koji su u vezi s tri crkotine iz ovog događaja...' - nabrajao je Zavadlav kada ga je prekinula sutkinja zbog neprimjerenih riječi.

Gotovo sve je uneseno u zapisnik, pa tako i posljednje riječi obrane Filipa Zavadlava koje je već jednom izrekao...

'Nadam se da će se iz ovog slučaja pouke izvući na civilnoj i institucionalnoj razini. Spreman sam žrtvovati se ako ćemo postati bolje društvo. Želim da se što prije završi ovaj postupak, mene oslobodi i nominira za Nobelovu nagradu za mir. Ako je moja krivnja u tome što sam živ, onda me osudite na 50 godina.' - okončao je svoju tiradu Filip Zavadlav.

Postupak nije završen jer optuženi može iznijeti obranu u bilo kojem trenutku, tako da se suđenje nastavlja.