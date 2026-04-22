UFC-ov prvak teške kategorije stigao u Dalmaciji

UFC-ov prvak teške kategorije Tom Aspinall (33, omjer 15-3) trenutačno boravi u Hrvatskoj, gdje je stigao u Split povodom sudjelovanja na Split Sports Festivalu. Aspinall će u srijedu nastupiti kao jedan od govornika na panelu pod nazivom "Beyond the Octagon".

Uz njega će na panelu sudjelovati i njegov trener Stipe Drviš. Britanski borac je upravo s Drvišem jučer posjetio Nacionalni park Krka, gdje su iskoristili vrijeme za odmor i opuštanje.

Aspinall se trenutačno oporavlja od ozljede oka koju je zadobio u posljednjem meču protiv francuskog borca Ciryla Ganea.

Konferencijski dio festivala održava se 21. i 22. travnja u hotelu Amphora na Žnjanu, dok je za širu publiku posebno zanimljiv otvoreni festivalski dan pod nazivom #SPORTZASVE, koji će se održati na sportskim terenima na Žnjanu.

Taj dio programa usmjeren je na približavanje sporta građanima kroz niz aktivnosti i događanja. Posjetitelje očekuju revijalne utakmice i susreti, uključujući košarkaške oglede kadeta i mlađih kadeta klubova KK Adriatica, KK Splita i KK Solina, kao i revijalni teniski mečevi, malonogometnu utakmicu te odbojkaški susret.

Organizatori ističu kako će upravo interakcija sportaša i publike biti jedan od ključnih elemenata festivala, s ciljem dodatne promocije sporta i zdravog načina života.