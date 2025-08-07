Zaustavljena vozačica s 2,41 promila bez dokumenata i vozačke dozvole!

Tijekom nadzora prometa u noći s utorka na srijedu 5./6. kolovoza policijski službenici Postaje granične policije Gruda su na državnoj cesti D-8 u mjestu Komaji u Konavlima uočili vozilo koje je vrludalo na cesti prelazeći iz jedne prometne trake u drugu.

Osobno vozilo je vrlo brzo zaustavljeno korištenjem zvučnih i svjetlosnih signala.

Vozilom je upravljala ženska osoba koja kod sebe nije imala vozačku dozvolu kao ni osobno iskaznicu ili bilo koji drugi identifikacijski dokument.

Provjerom u informacijski sustav MUP-a utvrđeno je kako se radi o 43-godišnjoj hrvatskoj državljanki za koju se posumnjalo da vozilom upravlja u alkoholiziranom stanju zbog čega je podvrgnuta alkotestiranju kojim je utvrđeno da je pod utjecajem alkohola od 2,41 g/kg.

Isključena je iz prometa i dovedena u prostorije policije gdje je zadržana do prestanka djelovanja opojnog sredstva nakon čega je odvedena na Općinski sud u Dubrovniku uz optužni prijedlog sudu da se kazni novčanom kaznom od 1.380,00 eura. Rješenjem suda 43-godišnjakinja je puštena na slobodu te se daljnji prekršajni postupak nastavlja redovnim putem.