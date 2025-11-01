Zaustavljen vozač s 2,65 promila. Evo kako je kažnjen

Zagrebačka policija u petak, pet minuta iza ponoći, zaustavila je 40-godišnjeg vozača teretnog vozila na Trešnjevci koji je upravljao automobilom pod utjecajem alkohola od čak 2,65 promila.

Prema policijskom izvješću, vozač teretnog vozila krapinskih registracijskih oznaka kretao se Zagrebačkom avenijom u smjeru zapada. Dolaskom do kućnog broja 100 zaustavili su ga policijski službenici i utvrdili da je izrazito alkoholiziran.

Nakon alkotestiranja, muškarac je uhićen te priveden na nadležni prekršajni sud. Policija je predložila da se 40-godišnjaka proglasi krivim i kazni najvećom novčanom kaznom u iznosu od 2.650 eura, uz zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije na tri mjeseca.

Sud je vozača ipak kaznio blaže – novčanom kaznom od 1.320 eura te istom zaštitnom mjerom zabrane vožnje u trajanju od tri mjeseca.

Iz policije ponovno upozoravaju građane da ne sjedaju za volan pod utjecajem alkohola te podsjećaju da takva vožnja predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti svih sudionika u prometu.