Zaustavljen u večernjim satima: 21-godišnjak kažnjen s 1.580 eura i zabranom vožnje

Vozač osobnog vozila zadarskih registarskih oznaka u dobi od 21-godine zaustavljen je tijekom redovne kontrole prometa početkom prošlog tjedna u večernjim satima u mjestu Doli u Dubrovačkom primorju.

Prometnom kontrolom policijskih službenika Policijske postaje Ston utvrđeno je da upravlja vozilom kojem je isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana, a ponuđeno testiranje na opojna sredstva i droge je izričito odbio. Isključen je iz prometa i kažnjen novčanom kaznom od 1.580,00 eura i zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca.