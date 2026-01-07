Zaustavili je, a u autu našli drogu – odbila test na droge pa "zaradila" 2.113,61 eura kazne

Policijski službenici u utorak, 30. prosinca, u popodnevnim satima zaustavili su automobil dubrovačkih registarskih oznaka na državnoj cesti D-237 na području općine Ston. Vozilom je upravljala 30-godišnjakinja iz Dubrovnika, a policija ju je zaustavila zbog nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje.

Tijekom daljnjeg postupanja policajci su kod vozačice pronašli manju količinu droge marihuane, jedan "joint" te plastičnu epruvetu u kojoj su se nalazile sjemenke marihuane. Sva pronađena droga oduzeta je uz potvrdu.

Vozačica je pritom odbila testiranje na prisutnost droga u organizmu. Zbog više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama te Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, isključena je iz prometa i prekršajno sankcionirana novčanom kaznom od 2113,61 eura.

Kako navodi policija, riječ je o najvećoj novčanoj kazni izrečenoj u prometu tijekom proteklog tjedna.