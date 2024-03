Zatvaranje Spaladium Arene stanovnicima Gripa donijelo veliki problem: "Iza 22 sata vlada bezvlađe! Nerijetko ostanemo 'zarobljeni' u svojim kućama"

Niti četrnaest godina od svojeg otvaranja 2009. godine, Spaladium Arena zatvorila je svoja vrata koncem 2022. godine zbog ovrhe Grada Splita nad tvrtkom Sportski grad TPN koja je upravljala Arenom. Kada je ova odluka donesena, otkazani su svi događaji koji su trebali biti održani u njoj, a od tada ih se velika većina prebacila upravo u Centar Gripe.

I dok je to naizgled riješilo jedan problem i ponovno vratilo Gripe u centar kulturnih događanja u Splitu, izazvalo je drugi - možda i najveći, ovisno o tome koga se pita. Ako se pita građane Splita koji žive u kotaru Gripe, to je problem koji im narušava svakodnevicu: parkiranje.

"Od kada Spaladium Arena nije u funkciji sve priredbe događaja su se prebacile u centar na Gripama, a s time i sva auta posjetitelja. Oni bi inače parkirali na parkingu Spaladium Arene, no sada su parkiraju po kotaru Gripe i okolici", uveo nas je u problem jedan od građana koji nam se požalio s problemom.

"Prometno redarstvo ima radno vrijeme, a oni su jedini instrument koji može slat pauka da bi se auta podigla. Njihovo radno vrijeme je do 22:00 sata, dakle iza 22:00 sata vlada bezvlađe. Dakle, situacija koja onda nastaje je ako iza 22:00 sata morate otići negdje automobilom iz Dubrovačke, a da su vas posjetioci koncerta na gripama blokirali, vi ne možete izaći. Zovete prometno redarstvo koji govore da ste nazvali izvan radnog vremena, da pauk ne možete dobiti i da zovete policiju. Nakon što nazovete policiju, policija kaže da su nažalost upoznati s problemom ali da nažalost nemaju kako dignuti auta koja blokiraju, te da mogu jedino doći na lice mjesta i napisat kaznu", opisao nam je situaciju sugovornik.

Dosada su ga, kaže, više puta zagradili drugi automobili te je bio vezanih ruku kada je morao izaći svojim autom i negdje otići.

"Jedino šta mi kao stanovnici Gripa možemo napraviti jest organizirati preko predstavnika kotara da dogovori sa Gradom Splitom i komunalnim redarstvom nekakva dežurstva kada su određena događanja u Centru Gripe", kazao je.

Treba naći kompromis

Kontaktirali smo predsjednika Vijeća gradskog kotara Gripe, Karla Pilka.

"Mi smo svjesni da u gradu općenito nema dovoljno parkirnog mjesta i da su ljudi prisiljeni - htjeli, ne htjeli - parkirat na mjestima koja za to nisu predviđena, primjerice nogostup, zelene površine i slično. Nekog većeg rješenja nema, no to ne znači da je zbog vozila ne treba osigurati normalno prometovanje pješaka po nogostupu", kazao nam je.

"Druga stvar je da ljudi koji dolaze na Gripe - što zbog koncerata, što zbog treniranja u dvorani i slično, moraju shvatiti da je za sve bolje da parkiraju ili u Koteksovim garažama ili na parkingu u Osječkoj ulici kako bi se maksimalno oslobodio prostor za stanovnike", objašnjava.

"Ono što smo mi pokušali s Gradom jest da se duž Osječke ulice - od raskrižja s Kranjčevićevom do raskrižja s Vukovarskom - kompletno sanira nogostup, te da se tamo zabrani parkiranje. Kada mi, vijećnici, prolazimo tom ulicom, vidimo da rano ujutro bude svega dva ili tri vozila koja su tu parkirana dok je navečer sve puno. Dakle, radi se o ljudima koji dolaze tu u dvoranu. Nažalost, situacija je takva da što više treba koristiti javni prijevoz, bicikle, ili bilo koji drugi način, a što manje osobna vozila. Jednostavno nemamo prostora za sve stanovnike i sve korisnike. Osobito sad otkad je dvorana jedino mjesto gdje se održavaju koncerti i nekakve značajnije manifestacije", kazao je.

Pitali smo ga postoji li mogućnost da se uvedu dodatne mjere tijekom večeri kada se održavaju manifestacije.

"Koliko ja znam, kada su u tijeku manifestacije, prometno redarstvo je tu i oni sankcioniraju vozila koja smetaju prometu. Ja sam svjestan da je nezgodno ljude i kažnjavati, da nema prostora, ali isto tako svi moramo zajedno naći kompromis inače ćemo u suprotnome imati problem", zaključio je.

"Kakav je to apsurdistan?!"

Ovaj problem ne pogađa samo stanare na Gripama, već je i općenito problem kada je u pitanju parkiranje na privatnom vlasništvu.

"Živimo u privatnoj kući koja ima veliko dvorište i na ulazu smo postavili rampu. Rampu smo postavili upravo iz razloga da nam u dvorište ne ulazi svatko kome se prohtije. Od ceste, kolnika do rampe je nekih 2 i pol metra koja su također u našem vlasništvu. Imali smo mnogo situacija u kojima smo bili nemoćni a tiču se upravo ta 2 i pol metra", kazala nam je sugovornica.

"Naime, pored naše kuće nalaze se kafići, trgovina, pekara,... i mnogo puta neki pametnjakovići parkiraju auto pred rampu i odu na kavu, u kupnju. I mi ostajemo blokirani u vlastitom dvoru, ne možemo autom ni makac jer nam se eto netko parkirao na rampu. I nemoćni smo!" požalila se.

Kaže, kad tada kontaktiraju pauk službu, prometnog redara, i policiju, nitko ništa ne može.

"To je apsurd! Pauk neće doći niti o našem trošku, prometni redar ne može ništa jer su automobili parkirani na privatnom vlasništvu - našem! Da su parkirani barem malo na cesti mogli bi im jedino 'zalipit' kaznu. Policija također ne može ništa, odnosno kazali su nam jednom prilikom ako je nekakav hitan slučaj mogu prema registraciji naći vlasnika vozila i kontaktirati ga da makne vozilo, ali u pravilu nitko ništa ne može. Kakav je to apsurdistan da ti na privatnoj zemlji, vlastitom dvoru parkira tko hoće i ti mu ne možeš ništa?!" kaže.

Kontaktirali smo i policiju da nam pojasne situaciju s njihove strane i mogućnosti, te s upitom što bi građani uistinu mogli napraviti u ovakvoj situaciji.

"Možemo izvijestiti kako je u posljednja tri mjeseca Postaja prometne policije Split evidentirala jedan poziv za nepropisno parkirana vozila u Radničkoj ulici u Splitu.

Također napominjemo da je nadzor prometa u mirovanju (nepropisno parkiranje i zaustavljanje) primarni posao prometnog redarstva kojem se građani mogu obratiti. Isto tako, ukoliko je potrebna pomoć ili intervencija policije uvijek mogu nazvati broj 192", odgovorili su.