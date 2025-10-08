Zatvara se stari most u Trogiru

Zbog redovnog pregleda i održavanja, stari most koji povezuje Trogir i Čiovo bit će zatvoren za sav promet u petak, 10. listopada 2025., u vremenu od 10:00 do 14:00 sati, izvijestili su nadležni iz Županijske uprave za ceste.

Tijekom četverosatne obustave sve vozače i pješake upućuje se na novi Čiovski most (DC126), koji će u tom razdoblju služiti kao alternativni pravac.

Na lokaciji će biti postavljena privremena prometna signalizacija i fizičke prepreke radi sigurnog preusmjeravanja prometa.

Nadležni mole građane i vozače za strpljenje i razumijevanje te da pravovremeno planiraju putovanja tijekom radova.