Zatvara se Skywalk Biokovo

Park prirode Biokovo službeno je zatvoren za posjećivanje, priopćili su iz uprave parka. Svi posjetitelji ponovno će moći uživati u prirodnim ljepotama Biokova od 1. travnja 2026. godine, kada se planira ponovno otvorenje.

Tijekom razdoblja zatvorenosti park će provoditi redovito održavanje infrastrukture, pripreme za novu sezonu te očuvanje osjetljivih planinskih ekosustava.

Zatvaranjem parka, privremeno je onemogućen i pristup popularnoj atrakciji Skywalk Biokovo, staklenoj vidikovcu na 1228 metara nadmorske visine koji pruža spektakularan pogled na Makarsku rivijeru, otoke i more.

Skywalk je posljednjih godina postao jedno od najposjećenijih mjesta u Dalmaciji, a ponovno će biti dostupan posjetiteljima s početkom nove sezone.