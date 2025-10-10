Zatvara se dio županijske ceste u Podstrani za sav promet

Zbog radova izgradnje kanalizacijskog kolektora, vodovodnih gravitacijskih i tlačnih priključaka, SDNU kanalizacije te kućnih priključaka, u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije– rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Solina i općina Podstrana, zatvara se za sav promet dionica javne županijske ceste ŽC 6162 (Podstrana (nerazvrstana cesta – DC8)) , tj. Ulica don Petra Cara, od stacionaže 0+940 do 1+300, tj. od kućnog broja Don Petra Cara 106 do Don Petra Cara 116.

Cesta će biti zatvorena od utorka 14. listopada 2025 u 9 sati do 19. prosinca 2025. godine

Za obilazni pravac za hitne službe, servisiranje objekata i nužnu opskrbu stanara određuje se nerazvrstana cesta Ulica Put Starog sela, iz smjera Stožanca na području Općine Podstrana, a koju je investitor radova dužan održavati za vrijeme trajanja ove regulacije prometa.

Radove postavljanja, održavanja i uklanjanja privremene prometne signalizacije izvodi Vodoprivreda Split.