ZATRESLA SE HRVATSKA: "Tutnjava i buka"

Danas u 19.06 zabilježen je slab potres magnitude 2.4 po Richteru na riječkom području.

Kako je objavio EMSC, potres je bio na dubini od 12 kilometara, 18 kilometara od Rijeke.

"Matulji, kratkotrajna tutnjava", kaže jedan od građana.

"Malo se zatreslo i čulo se malo buke", pišu Korisnici EMSC-a.

🔔#Earthquake (#potres) M2.4 occurred 16 km N of #Rijeka (#Croatia) 6 min ago (local time 19:06:47).

— EMSC (@LastQuake) August 9, 2023