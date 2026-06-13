Kuhari otkrili najbolja jela s tunjevinom iz konzerve: Jednostavna su, brza i puna proteina

Tunjevina iz konzerve može se uklopiti u iznenađujuće velik broj jela. Ipak, najjednostavniji recepti često su i najbolji – a upravo u takvim kombinacijama tuna posebno dolazi do izražaja.

Bilo da želite uštedjeti na namirnicama, pripremiti brz ručak ili napraviti večeru bogatu proteinima u samo nekoliko minuta, tunjevina iz konzerve gotovo uvijek ispuni očekivanja.

Jedna od njezinih najvećih prednosti je pristupačna cijena. U usporedbi s mnogim svježim izvorima proteina, konzervirana tunjevina vrlo je povoljna, zbog čega je omiljena među studentima, obiteljima i svima koji žele uštedjeti novac bez odricanja od kvalitetne prehrane. Također je jedan od najdostupnijih sastojaka – možete je pronaći gotovo u svakoj trgovini, marketu ili supermarketu, pa je lako imati je pri ruci za obroke u zadnji tren, piše Nova.rs.

Nutritivna vrijednost još je jedan razlog zbog kojeg tunjevina iz konzerve zaslužuje mjesto među osnovnim namirnicama u smočnici. Bogata je proteinima, sadrži korisne omega-3 masne kiseline i jednostavan obrok može učiniti zasitnijim. Osim toga, već je termički obrađena, pa nema potrebe brinuti o pripremi, vremenu kuhanja ili složenim tehnikama. Otvorite konzervu i već ste na pola puta do večere.

Tu je i faktor praktičnosti. Malo koja namirnica može konkurirati tunjevini iz konzerve kada je riječ o brzini pripreme. Odlično se uklapa u sendviče, salate, jela od tjestenine, tortilje, zapečena jela, riblje popečke... Njezin blag okus lako se kombinira sa svježim začinskim biljem, citrusima, ljutim papričicama i kremastim umacima. Budući da može stajati mjesecima bez hlađenja, idealna je za brze obroke ili večeri kada se čini da je hladnjak prazan, prenosi N1.

No za što je kuhari najradije koriste? Parade je razgovarao s troje kulinarskih stručnjaka i, iako su ponudili različite prijedloge, svi su se složili oko jedne stvari: najbolja su jednostavna jela s tunjevinom koja kombiniraju osnovne namirnice iz smočnice sa svježim sastojcima, uz maksimalan rezultat i minimalan trud.

Na što obratiti pozornost pri kupnji tunjevine iz konzerve?

Nije svaka konzerva tunjevine ista. Abi Gelman, glavna kuharica, nutricionistica i autorica kuharica, preferira tunjevinu u ulju.

"Volim tunjevinu u ulju jer dio tog ulja mogu iskoristiti u jelu, a sama riba ima bogatiji i puniji okus", kaže ona.

Michael Mano, osnivač tvrtke Frequency Food Group iz Chicaga, savjetuje da birate proizvode s oznakama koje potvrđuju odgovoran i održiv način ulova, kao i tunjevinu pakiranu u maslinovom ulju ili vodi.

Najbolje jelo od tunjevine iz konzerve

Kuhari, pokazalo se, baš kao i većina ljudi, od tunjevine iz konzerve najradije pripremaju jednostavne obroke od osnovnih namirnica.

Gelman preporučuje zasitnu salatu koja se temelji na sastojcima koje većina ljudi već ima kod kuće.

"Volim koristiti tunjevinu u ulju i od tog ulja napraviti vinaigrette preljev", objašnjava ona. Njezin je postupak jednostavan: ulje iz konzerve pomiješa s octom, solju, paprom i senfom, a zatim doda tunjevinu, grah ili leću, povrće i svježe začinsko bilje.

Rezultat je obrok bogat proteinima koji se lako prilagođava ukusu i namirnicama koje imate u kuhinji.

Manov izbor još je jedan klasik: "Tunjevina i tjestenina. Topla ili hladna, to je jednostavno, hranjivo i ukusno jelo koje se lako može podići na višu razinu dodatkom samo jednog izraženog sastojka, poput češnjaka, ljutih papričica ili smrznutog graška."

A Tessa Nguyen, međunarodno priznata kuharica, dijetetičarka i edukatorica, odlučuje se za jednostavan sendvič.

"Moj jednominutni sendvič s tunjevinom nikada me ne razočara kada sam u žurbi", kaže ona.

Njezina brza verzija kombinira tunjevinu s majonezom, senfom, sušenim koprom, MSG-om i crnim paprom dok se kruh tostira. Ako imate malo više vremena, predlaže dodatke poput kiselih krastavaca, mladog luka ili jalapeño papričica.

Iako su predložili različita jela, svi kuhari slažu se u jednom: tunjevina iz konzerve najbolje funkcionira u brzim i zasitnim obrocima koji se kombiniraju s drugim osnovnim namirnicama iz smočnice i hladnjaka. Bilo da je pomiješana s tjesteninom, dodana u salatu s grahom i povrćem ili poslužena na tostiranom kruhu, tunjevina iz konzerve potvrđuje staro pravilo – najjednostavniji sastojci često su i najbolji.