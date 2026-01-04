Zatečen za volanom unatoč zabrani upravljanja, završio u zatvoru

Jučer, 3. siječnja u 1,05 sati u Šibeniku, policijski službenici Policijske postaje Šibenik su tijekom kontrole prometa zaustavili 25-godišnjeg vozača osobnog vozila šibenskih registarskih oznaka.

Izvršenom kontrolom vozila i vozača utvrđeno je da 25-godišnjak upravlja vozilom za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije te da je vozilu isteklo važenje prometne dozvole kao i polica obveznog osiguranja.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama uz optužni prijedlog doveden je na Prekršajni Odjel Općinskog suda u Šibeniku, u kojem je policija predložila izricanje kazne zatvora u trajanju od 30 dana, izricanje novčane kazne u iznosu od 260 eura te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 3 mjeseca.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o obveznim osiguranjima u prometu protiv 23-godišnje vlasnice osobnog vozila će biti podnesen optužni prijedlog Prekršajnom Odjelu Općinskog suda u Šibeniku.

Sud je okrivljeniku odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor u Šibeniku.