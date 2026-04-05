Zašto za Uskrs bojimo jaja?

Iza najljepše uskrsne tradicije krije se snažna simbolika

Neizostavan dio uskrsnog stola svake godine su obojene pisanice, koje se tradicionalno nose na blagoslov hrane na Veliku subotu ili na sam Uskrs. Iako na prvi pogled djeluju kao jednostavan i veseo običaj, iza njih stoji bogata povijest i snažna simbolika koja povezuje drevna vjerovanja s kršćanskim značenjem Uskrsa.

Jaje kao simbol života i uskrsnuća

Jaje je još u prapovijesnim i poganskim kulturama bilo snažan simbol života, plodnosti i novog početka. Stari narodi, poput Egipćana, Perzijanaca, Grka i Rimljana, darivali su jaja kao znak dolaska proljeća i obnove prirode.

S dolaskom kršćanstva taj simbol dobiva novo značenje. Jaje se počinje povezivati s uskrsnućem – njegova tvrda ljuska simbolizira grob, a njezino pucanje Kristovu pobjedu nad smrću. Upravo zato pisanice postaju važan dio uskrsnih običaja, osobito u istočnim kršćanskim zajednicama, gdje su se blagoslivljale i dijelile vjernicima.

U početku su se jaja bojala uglavnom u crvenu boju, koja simbolizira Kristovu krv. Kasnije su uvedene i druge boje, pa je svaka dobila svoje značenje – žuta je simbolizirala uskrsnuće, plava ljubav, a crvena žrtvu i otkupljenje.

Bogata tradicija u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je bojanje pisanica duboko ukorijenjen običaj koji se razvijao stoljećima. Iako ima korijene u pretkršćanskim vjerovanjima, kršćanstvo ga je preuzelo i dalo mu novu simboliku.

Nekada su se jaja bojala isključivo prirodnim metodama. Najpoznatija je crvena boja dobivena kuhanjem ljuski crvenog luka, dok su se u nekim krajevima izrađivale i crne pisanice pomoću bazge ili čađe.

Ukrašavanje je bilo pravo malo umjetničko djelo – motivi su se urezivali iglama ili nožićima, a prikazivali su cvijeće, klas pšenice, vinovu lozu, ptice, leptire, križeve pa čak i hrvatski grb ili biblijske citate.

Pisanice nisu bile samo ukras, nego i dar s posebnim značenjem. Poklanjale su se iz ljubavi, kao znak pažnje ili dio običaja darivanja budućih članova obitelji. Hrana, uključujući pisanice, nosila se u crkvu na blagoslov, čime je dodatno naglašena njihova duhovna vrijednost.

Dio igre i obiteljskog druženja

Pisanice su imale i svoju zabavnu stranu. Najpoznatija uskrsna igra je “tucanje” jajima, u kojoj pobjeđuje onaj čije jaje ostane neoštećeno. Djeca su se igrala i gađanja jaja novčićem, što pokazuje koliko je ovaj običaj bio važan dio uskrsnog druženja.

Tradicija koja i danas živi

Danas je bojanje pisanica spoj tradicije, vjere i kreativnosti. Iako su se metode izrade mijenjale, značenje je ostalo isto – slavljenje života, nade i novog početka.

Ovaj običaj u Hrvatskoj ima i status nematerijalnog kulturnog dobra, što dodatno potvrđuje njegovu važnost u nacionalnoj tradiciji.

