Zašto treba izbjegavati manistru u obliku mašnice?

Gotovo svaka smočnica skriva razne oblike tjestenine – od fettuccina koji se savršeno sljubljuju s kremastim umacima, do makarona, nezaobilaznih u popularnom “mac and cheeseu”. Ipak, postoji jedan oblik koji mnoge kuharice i kuhari izbjegavaju: tjestenina u obliku mašnice, poznatija kao farfalle, piše The Kitchn.
Problem u obliku
Iako farfalle na tanjuru izgledaju simpatično i razigrano, njihova konstrukcija zapravo stvara veliki problem pri kuhanju. Središnji dio mašnice, gdje je tijesto stisnuto, znatno je deblji od rubova. To dovodi do neujednačenog kuhanja: kad su tanki krajevi već savršeno kuhani al dente, sredina ostaje tvrda i gumasta. Ako pak pričekate da omekša, rubovi se pretvaraju u prekuhanu kašu. Ukratko – ovaj oblik jednostavno nije dizajniran za ravnomjerno kuhanje.
Koji oblik odabrati umjesto mašnica?
Srećom, alternativa ne nedostaje.
- Za kremaste i glatke umake najbolji su špageti ili fettuccine.
- Mesni umaci savršeno pristaju uz penne ili orecchiette, jer njihova udubljenja zadržavaju komadiće mesa i povrća.
- Campanelle, tjestenina u obliku zvončića, estetski je efektna u salatama.
- Fusilli i rotini izvrsno “hvataju” pesto od bosiljka svojim spiralnim naborima.
- Sitni oblici poput orza, pastine ili fregole idealni su za juhe, jer jelu daju gustoću i punoću.