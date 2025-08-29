Zašto treba izbjegavati manistru u obliku mašnice?

Gotovo svaka smočnica skriva razne oblike tjestenine – od fettuccina koji se savršeno sljubljuju s kremastim umacima, do makarona, nezaobilaznih u popularnom “mac and cheeseu”. Ipak, postoji jedan oblik koji mnoge kuharice i kuhari izbjegavaju: tjestenina u obliku mašnice, poznatija kao farfalle, piše The Kitchn.

Problem u obliku

Iako farfalle na tanjuru izgledaju simpatično i razigrano, njihova konstrukcija zapravo stvara veliki problem pri kuhanju. Središnji dio mašnice, gdje je tijesto stisnuto, znatno je deblji od rubova. To dovodi do neujednačenog kuhanja: kad su tanki krajevi već savršeno kuhani al dente, sredina ostaje tvrda i gumasta. Ako pak pričekate da omekša, rubovi se pretvaraju u prekuhanu kašu. Ukratko – ovaj oblik jednostavno nije dizajniran za ravnomjerno kuhanje.

Koji oblik odabrati umjesto mašnica?

Srećom, alternativa ne nedostaje.

Za kremaste i glatke umake najbolji su špageti ili fettuccine.

Mesni umaci savršeno pristaju uz penne ili orecchiette, jer njihova udubljenja zadržavaju komadiće mesa i povrća.

Campanelle, tjestenina u obliku zvončića, estetski je efektna u salatama.

Fusilli i rotini izvrsno "hvataju" pesto od bosiljka svojim spiralnim naborima.

Sitni oblici poput orza, pastine ili fregole idealni su za juhe, jer jelu daju gustoću i punoću.