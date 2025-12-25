Zašto su pomfrit i palačinke nepravedno nestali s menija i što nas je jedna noć 1998. godine zauvijek naučila o kuhinji, životu i drugim šansama

Da bi bolje razumjeli filozofiju, moramo se u trokoraku vratiti unatrag. Blagim razvojem gastronomije prve žrtve bile su pomfri i palačinke. Svaki, iole – nazovimo ga – osviješten chef, prvo bi to dvoje skidao s menija.

Ne pečem palačinke i ne pržim krumpiriće. To je demode.

I tako je sve krenulo. Prošle su godine i godine dok se nismo urazumili i shvatili da je u periodu od svibnja pa sve do pred Božić domaći krumpir odlično pretvarati u pomfri. Da, treba malo truda i vještine, ali ta hrskavost vraćala je danak uloženom trudu.

U jednom trenutku krumpir više nije tako hrskav i to dođe kao prirodni oproštaj od krumpirića. Vidimo se nagodinu kad izvadimo mladi krumpir. Tu su stvari poprilično jasne.

Što je s palačinkom i zašto je nestala iz restorana

Ali što je s palačinkom? Ne veže je sezonalnost. Po vokaciji jest zimski desert jer, kako god je servirali, to je ipak kripan desert. Malo po malo iščeznula je iz restoranske ponude. Više je nema nego što je ima.

I onda je naša Chefica Sandra, inače u slobodno vrijeme supruga vašeg omiljenog 13. praseta, rekla:

Vraćamo palačinke.

I to u njezinom fantastičnom obliku — Crêpes Suzette. Palačinke natopljene sirupom od naranče i karameliziranog šećera, flambirane prije serviranja. Recept star još iz 19. stoljeća.

Palačinke, djetinjstvo i prvo kuhanje prije nego što je postojala titula Chefa

Vaše omiljeno prase ima bogatu povijest u pripremi palačinki. Naime, još kao “malo prase” obožavao sam svoje ukućane razveseliti palačinkama. Bilo je to davno prije nego što sam i postao kuhar i Chef.

Ipak, najzanimljivija priča o palačinkama datira iz 1998. godine.

Ljeto u Bolu, Svjetsko prvenstvo i noć kad smo “ubili” Njemačku

To ljeto je 13. prase provelo kao sezonski radnik u Bolu na Braču, u hotelu Elaphusa. Radno mjesto: kuhar.

Moš mislit — ja s nepunih 18 godina, mlad, zelen, ali željan iskustva, dobijem posao u hotelskoj kuhinji.

Paralelno se odvija Svjetsko prvenstvo u nogometu, Francuska 1998. I baš tad mi unakazimo Njemačku 3:0. Vaše omiljeno prase je strastveni navijač i tada sam bio uvjeren da je to ravno smaku svijeta i da takav uspjeh kockastih više nikad neću doživjeti.

Na svu sreću, bio sam u krivu — i Rusija i Katar dali su nam razloga za slavlje.

Jutro koje nije došlo, istina koja je spašena i Chef koji je znao što radi

Zanesem se trenutkom i odlučim to lijepo proslaviti. Slavi se do jutra. Smjena mi je bila u 8 ujutro, a ja se oko 7 uputim u sobu s idejom: istuširat ću se i idem na posao.

No, u cijelu priču umiješa se krevet. Samo 5 minuta.

Ishod svi znate.

Budim se u pet popodne. Iz smještaja do Bolske rive minuta hoda. I šok — nisam jedini koji je preskočio posao. Ima nas puno. Previše.

Savjetuju me da idem liječnici i opravdam se. Radi do 18. Ali to mi nije opcija. Odem ja prvo u hotel na večeru — jer tko će dobit otkaz gladan — i onda ravno Chefu.

Uđem u njegovu kapunjeru. Ispričam istinu. Slavili smo. Odnijelo me.

A on me pogleda i kaže:

Sinko, zar ti stvarno misliš da i mi nismo slavili? Razlika je samo u tome što smo mi došli na posao.

Cijeni iskrenost. Ne daje otkaz. Pošalje me da se naspavam.

1600 palačinki kao kazna, lekcija i životni pečat

Sutradan slijedi kazna. Razdvaja me od kompanjona u suprotne smjene. Onda pita:

Znaš li koji je puni kapacitet hotela?

— 800 gostiju.

Koliko palačinki ide u porciju?

— Dvije.

Dakle, 1600 palačinki. Svi gosti za desert imaju palačinke.

Četiri tave. Smjesa je spremna. Samo peci. Kompanjon nastavlja kad tebi završi smjena.

Taj dan me oblikovao za cijeli život. Bio sam kažnjen, ali pravedno. Zapamtio sam to kao jednu od najljepših uspomena. I danas, u ovo predbožićno vrijeme, dijelim je s vama.

Božićna poruka i povratak palačinki na stol

Na samom kraju, neka ovo bude i božićna poruka:

svi ljudi zaslužuju drugu šansu i ne treba ih otpisivati na prvu pogrešku.

Svim našim čitateljima želimo Sretan i blagoslovljen Božić, i naravno — vidimo se na palačinkama.

Pišite nam i dalje na info@zorabila.com, a mi ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.

Recept za palačinke – Crêpes Suzette

Prvo pripremite smjesu za palačinke: umiješajte brašno i jaja, dodajte mlijeko, mineralnu vodu i po želji koricu naranče. Miješajte dok ne dobijete potpuno glatku smjesu, a zatim je ohladite 2 sata u hladnjaku.

Palačinke pecite što tanje. Umak možete pripremiti na više načina, ali rezultat je uvijek sličan. Karamelizirajte šećer i maslac, dodajte sok, koricu i liker od naranče, kuhajte dok alkohol ne ispari.

Za flambiranje, dodajte alkohol u vrući umak i kratko zapalite. Palačinke servirajte preklopljene, prelijte umakom, pospite svježom narančinom koricom i poslužite uz sladoled od vanilije.

Dobar tek ♥️