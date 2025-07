Zašto Splićani još uvijek čekaju na ove velike projekte?

"Di je zapelo", jedno je od najčešćih pitanja u Dalmaciji, ali i šire, kad je riječ o građevinskim radovima. Bilo da se radi o velikim infrastrukturnim projektima, stambenoj gradnji i/ili izgradnji te rekonstrukciji obiteljskih kuća, odgovor je sve češće: u dozvolama.

I nije to ni čudno, osobito kada se prisjetimo da smo još krajem 2023. godine, točnije 25. prosinca 2023., pisali o skorom početku izgradnje prvog McDonald'sa s uslugom McDrive na području Splita, uz tadašnje najave kako će "u bliskoj budućnosti bager stići na lokaciju gradilišta".

Prošlo je od toga gotovo dvije godine, a bagera – još nema.

Umjesto mirisa hamburgera, još uvijek dominira miris birokracije.

I šalu na stranu. Atraktivna lokacija uz Sirobuju, neposredno ispod benzinske crpke u smjeru Omiša, još uvijek zjapi prazna s visokom travom, opasana željeznom ogradom. Točno onako kako ju je tada fotoaparatom zabilježio naš Igor Jakšić. I kako i danas izgleda, kao da je vrijeme stalo.

Vlasnik zemljišta, tvrtka Imogeo d.o.o., krajem listopada 2023. godine, točnije, zadnjeg dana mjeseca, podnijela je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, i to za čak tri čestice, što nam je ranije i službeno potvrđeno.

"Na navedenim katastarskim česticama postoji pokrenut zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/23-01/000047", potvrdio je ranije za portal Dalmacija Danas, danas umirovljeni pročelnik po ovlaštenju Upravnog odjela za urbanizam i izgradnju, Teo Vojković.

Prema tadašnjim riječima stručnjaka, ako je idejni projekt za potrebe ishođenja lokacijske dozvole bio uredno pripremljen, a pretpostavljalo se da jest, bilo je realno očekivati izdavanje lokacijske dozvole u roku od mjesec do dva, uzimajući u obzir i blagdansko razdoblje krajem 2023. godine.

Slijedom toga, nakon dobivanja lokacijske dozvole, proces ishođenja građevinske dozvole trebao je potrajati još otprilike mjesec dana, a zatim po formiranju građevne čestice mogli bi započeti prvi radovi na gradilištu.

Laički rečeno, kako smo tada pisali: „Prvi bageri mogli bi početkom proljeća, a ovisno o dinamici gradnje i vremenskim (ne)prilikama, ovisit će kada će McDonald's otvoriti svoja vrata na Sirobuji.“

To je bila 2023.

Danas je srpanj 2025. godine, a na spomenutoj lokaciji ni b od bagera. Parcela još uvijek stoji netaknuta.

Radovi trebali započeti u proljeće 2024.?

Iako je početni plan bio da se bageri pojave na gradilištu početkom proljeća, sada će dinamika gradnje ovisiti o daljnjim administrativnim postupcima i mogućim novim prijedlozima.

Za one koji se sjećaju povijesti McDonald's u Splitu, grad je imao svoju prvu lokaciju još na vrhu Marmontove ulice, gdje su mirisali prženi krumpirići i cheeseburgeri. Nakon zatvaranja tog restorana, McDonald's je ponovno otvorio svoja vrata u Jokeru 2007. godine, a kasnije i na Poljičkoj ulici te u shopping centrima City Center One i Mall of Split. No, i dalje ne postoji McDrive, koji je popularan u mnogim drugim hrvatskim gradovima poput Šibenika, Zadra, Rijeke i Zagreba.

Štoviše, tek je 10. srpnja 2025. godine otvoren prvi McDrive restoran na splitskom području i to u Dugopolju, otprilike 20 kilometara od Splita. To znači da Splićani i dalje moraju sjesti u auto i napraviti dobar đir kako bi uživali u pogodnostima drive-thru usluge, što mnogima nije najugodnije rješenje.

Na njihovu žalost, na Sirobuji još uvijek nema ni traga početku gradnje ili sigurnosti da će se uskoro krenuti s radovima.

Što se dogodilo?

Prema najnovijim informacijama koje smo doznali u srpnju 2025., zahtjev za dozvolu je odbijen.

Iako službeno obrazloženje nije javno objavljeno, neslužbeno doznajemo više mogućih razloga za takvu odluku.

Među njima se spominje potreba prethodnog ishođenja odgovarajućeg priključka na državnu cestu D8, što podliježe nadležnosti Hrvatskih cesta. U slučaju nemogućnosti ostvarivanja priključka na D8, alternativno se razmatra mogućnost povezivanja na gradsku prometnicu ispod trgovačkog centra u neposrednoj blizini, što predstavlja složeniji i vremenski zahtjevniji postupak.

Također se ne isključuje mogućnost da je zahtjev odbijen zbog nepotpune dokumentacije, odnosno nepravodobne dostave traženih dopuna unutar propisanog roka, što u postupku često rezultira formalnim odbijanjem zahtjeva.

Daljnji koraci investitora zasad nisu poznati.

Atraktivne lokacije i prazne parcele: Gdje je zapelo s izgradnjom modernog AGS benzinskog servisa?

Osim projekta McDonald'sa, lokacijska dozvola odbijena i za planiranu izgradnju modernog AGS benzinskog servisa na Sirobuji.

Podsjetimo, na a površini nešto većoj od tri tisuće metara kvadratnih na atraktivnoj lokaciji na Sirobuji, savršeno prometno povezano u svim smjerovima, planirana je provedba investicije poslovne namjene 'Benzinska postaja s pratećim sadržajem', točnije moderni AGS benzinski servis. Na zemljištu u tri katastarske čestice smješteno je južno od glavne prometnice, zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole upućen je 6. studenog 2023. godine.

Dakle, nešto kasnije nego za McDonald's.

Potvrdio je to ranije za portal Dalmacija Danas i Teo Vojković, nekadašnji ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za urbanizam i izgradnju.

- Zaprimljen je zahtjev iz upita - odgovara na naš upit.

AGS time nastavlja širenje svoje mreže benzinskih servisa. Trenutno broje devet benzinskih servisa lociranih u RH i BiH (BS Sesvete - Zagrebačka 34, BS Sesvetski Kraljevec - Kobiljačka cesta 102, BS Špansko - Zagrebačka avenija 100b, BS Tuhelj - Dubrovčan 177c, BS Sinj - Put Piketa 6a, BS Krapina, Ul. Hrvatskih Branitelja, BS Vukovar...).

kp

Tada smo u razgovoru sa stručnjacima doznali kako će na spomenutim česticama biti potrebne izmjene zbog uvjeta prostornog plana, odnosno, laički rečeno, pomicanje građevinskih objekata dalje od prometnice.

Ipak, unatoč svim najavama i planovima, radovi na spomenutim česticama još uvijek nisu započeli

Burger King također planira gradnju: No, oni čekaju zeleno svjetlo

Uz probleme s dozvolama za McDonald’s i AGS benzinsku postaju, u javnosti se spominje i planirana izgradnja Burger Kinga, koji bi se trebao nalaziti svega stotinjak metara dalje od sporne lokacije na Sirobuji.

Iako investicija Burger Kinga donosi dodatnu konkurenciju na tržištu brze hrane u Splitu, i njihov projekt zasad čeka na potrebne dozvole i zeleno svjetlo nadležnih tijela.

Naime, Burger King je, prema informacijama na njihovoj Facebook stranici, najavio izgradnju restorana s drive thru uslugom u blizini, uz postojeći Lidl, na katastarskim česticama 7292/1 i 7292/2, k.o. Split.

Ipak, kako smo ranije izvijestili, Kraljeve nekretnine, vlasnik spomenutih čestica je podnijela zahtjev za građevinsku dozvolu. Planirani objekt trebao je biti izgrađen do ožujka 2024. godine, no unatoč pokušajima da doznamo više informacija iz Uprave Burger Kinga, zasad nema službenih potvrda o trenutačnom statusu izgradnje.

ko su građani Splita i okolice željno iščekivali moderni drive-thru restoran u samom gradu, jedini McDrive otvoren je tek u Dugopolju, 20 kilometara dalje, što jasno pokazuje koliko je još daleko do ostvarenja planova na Sirobuji.

Uz odbijene zahtjeve za lokacijsku dozvolu, kao i neriješene probleme s prometnom infrastrukturom, na spornim parcelama još uvijek nema ni traga gradnji. Slična je situacija i s planiranim AGS benzinskim servisom, dok i Burger King, kao potencijalni konkurent, još čeka zeleno svjetlo.

Za Splićane, dok čekaju na konkretne korake, ostaje jedino put pod noge do prvog McDrivea na splitskom području, onog u Dugopolju kao i nada da će se uskoro pokrenuti rješenja za sve ove projekte.