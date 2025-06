Zašto se raspušta splitski ogranak SDP-a? Pogledajte kakve je rezultate stranka ostvarivala posljednjih godina u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji

Kako smo ranije pisali, zbog loših izbornih rezultata raspuštene su stranačke organizacije SDP-a u četiri najveća hrvatska grada. Tako će se vodstva organizacija u Splitu, Osijeku, Rijeci i Zagrebu potpuno raspustiti, a u tim gradovima kreće velika reforma SDP-a.

To je, kako saznajemo od Mišela Jakšića, potpredsjednika nacionalnog SDP-a, odlučeno na sjednici vodstva stranke koja je večeras održana u Zagrebu. Upravo je Jakšić postao povjerenik za Split, a odluka je donesena s 11 glasova za raspuštanje, dok ih je 5 bilo suzdržano.

Velike promjene

Vrijedi napomenuti da su suzdržani bili: Ranko Ostojić, Sabina Glasovac, Sandra Krpan, Kristina Ikić Baniček i Ante Bilić.

Nadalje, spomenimo i da je Ranko Ostojić izabran za povjerenika za Osijek. Podsjetimo, SDP na ovim lokalnim izborima nije dobro prošao u četiri najveća hrvatska grada. U taj loš rezultat možemo ubrojiti i Splitsko-dalmatinsku županiju, gdje je Ranko Ostojić u fotofinišu izgubio ulazak u drugi krug od nezavisne Ivane Ninčević Lesandrić. To se za SDP na razini SDŽ-a može smatrati velikim porazom. S druge strane, Davor Matijević, predsjednik SDP-a Split, bio je kandidat za gradonačelnika Grada Splita u koaliciji SDP-a, stranke Možemo i Direkt. Osvojili su četiri vijećnička mandata u Gradskom vijeću Grada Splita, a očekivali su da će Matijević ostvariti znatno bolji rezultat te se boriti za ulazak u drugi krug, što se nije dogodilo.

Skromni rezultati u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji

Bilo kako bilo, kako u Splitu, tako i diljem Hrvatske, SDP očito očekuju velike promjene u vodstvu.

No, zadržimo se malo na Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Postavlja se pitanje zašto se uopće raspušta stranačka organizacija, a glavni narativ vezan je uz loše izborne rezultate. Na čelu splitskog SDP-a je Davor Matijević, koji je po drugi put zaredom bio kandidat za gradonačelnika Grada Splita na lokalnim izborima, u sklopu koalicije SDP–Možemo–Direkt. Često su iz koalicije isticali kako bi ovaj put mogli ići na pobjedu ili barem ući u drugi krug lokalnih izbora te osvojiti respektabilan broj vijećnika u Gradskom vijeću Grada Splita. Ipak, može se reći da su ostvarili relativno razočaravajući rezultat. Matijević je u prvom krugu osvojio nešto manje od 10 posto glasova birača Grada Splita, odnosno 5.157 ljudi glasovalo je za njega. Za usporedbu, za Ivicu Puljka (Centar) glasovalo je 18.476 birača, za Tomislava Šutu (HDZ, DP, HSLS, HDS) 16.002, a za Željka Keruma (HGS) 7.710 birača.

Matijević je bio bolji od Franka Kelama (MOST, DOMINO, HSP, BUZ), koji je dobio 2.289 glasova, a najmanje glasova osvojila je nezavisna kandidatkinja Marina Kovačević – 1.295 birača njoj je dalo glas.

Koalicija SDP–Možemo–Direkt osvojila je četiri vijećnička mjesta u Gradskom vijeću Grada Splita, jednako kao i HGS Željka Keruma. Poznato je da je Most sa svojim partnerima osvojio dva mjesta, Centar 11 mjesta, a HDZ s partnerima 10.

Što se tiče Splitsko-dalmatinske županije, gdje je glavni adut SDP-a bio Ranko Ostojić, koji je također bio lider koalicije SDP–Možemo–Direkt na županijskoj razini, i ondje je ostvaren rezultat za zaborav. Kada je riječ o listama za Županijsku skupštinu, SDP s partnerima bio je tek treća opcija – ispred njih su bili Centar i HDZ s partnerima. Ipak, na razini izbora za župana, Ranko Ostojić je, kako smo ranije naglasili, tijesno izgubio od Ivane Ninčević Lesandrić te se ovaj put nije natjecao protiv Blaženka Bobana u drugom krugu.

Za usporedbu, ako se vratimo nekoliko godina unatrag, može se reći da je SDP na razini Splita napredovao, no očito je da to vrhu stranke na Iblerovu trgu nije dovoljno te da očekuju puno više od splitskog ogranka. Na prvim lokalnim izborima, koji su održani 2021. godine, Antu Franića predstavili su kao kandidata za gradonačelnika. On je u prvom krugu osvojio 4.856 glasova birača, odnosno nešto više od 7 posto, te je bio iza Ivice Puljka iz Centra, tadašnjeg kandidata Vice Mihanovića iz HDZ-a i Željka Keruma iz HGS-a. Epizoda s Antom Franićem nakon konstituiranja, kako se ispostavilo, vrlo nestabilnog Gradskog vijeća Grada Splita vrlo je brzo završila, a taj fijasko s očito pogrešnim kandidatom platio je tadašnji predsjednik splitskog SDP-a Goran Kotur, koji je sam dao ostavku na mjesto predsjednika splitskog SDP-a jer je, kako je rekao, Franić bio njegova ideja. Kasnije je shvatio da je teško pogriješio s tim kandidatom, koji je ubrzo svoj kratki mandat u splitskom parlamentu nastavio kao nezavisni vijećnik.

Nezadovoljstvo na Iblerovom trgu, ali...

Nadalje, na ponovljenim lokalnim izborima u Splitu, koji su održani 2022. godine, SDP je bio u partnerstvu s HSU-om i tada su osvojili skromnih 2.626 glasova za listu u Gradskom vijeću Grada Splita, odnosno mršavih 5,75 posto. Ispred njih su bili Most, HGS Željka Keruma, HDZ s partnerima i Centar.

Osvojili su dva vijećnička mjesta u splitskom parlamentu, a tijekom mandata su se razišli s Damirom Barbirom, koji je mandat završio kao nezavisni vijećnik, pa je boje SDP-a u Gradskom vijeću branio samo Davor Matijević.

Na razini Splitsko-dalmatinske županije, na posljednjim lokalnim izborima 2021. godine, Ranko Ostojić kao kandidat SDP-a uspio je ući u drugi krug, gdje je uvjerljivo poražen od HDZ-ovog Blaženka Bobana. U prvom krugu vodio je veliku borbu za ulazak u drugi krug te je na kraju uspio nadmašiti tada vrlo perspektivnog političara Antu Pranića, koji je bio kandidat za župana u koaliciji Nezavisne liste mladih, HSLS-a i tadašnjeg Pametnog za Split i Dalmaciju (današnja stranka Direkt). Ostojić je imao oko 3 posto više glasova od Pranića, što mu je omogućilo ulazak u drugi krug, no Boban je ondje bio prevelik zalogaj.

U svakom slučaju, očito je da su sa zagrebačkog Iblerova trga poslali jasnu poruku – SDP u Splitu očekuju korjenite promjene. No, nije prvi put da nacionalni SDP provodi velike reforme koje ne donose značajne rezultate. Nije poznato kako će promjene utjecati na stranku i što novo mogu ponuditi, no sigurno je da će situacija u narednim tjednima postati jasnija, pa će se moći zaključiti radi li se o velikoj reformi ili samo o prebacivanju odgovornosti s nacionalne na lokalne razine u stranci koja već dugo na svim razinama bilježi vrlo razočaravajuće rezultate.